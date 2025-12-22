App herunterladen
Jetzt scannen
Advertising
BTC-ECHO
Ab 0% Maker-Gebühren
550+ Spot-Paare, API, TradingView Charts
3.12 T $
Bitcoin-Kurs87,723.00 $-1.32%
Ethereum-Kurs2,971.93 $-2.01%
XRP-Kurs1.88 $-1.89%
BNB-Kurs852.47 $-0.65%
Solana-Kurs124.95 $-1.13%
TRON-Kurs0.284086 $-1.04%
Dogecoin-Kurs0.131033 $-0.77%
Cardano-Kurs0.365139 $-0.41%
Zcash-Kurs415.03 $-6.67%
Hyperliquid-Kurs24.16 $-2.62%
Chainlink-Kurs12.35 $-1.70%
Kursanalsyse 

Bitcoin-Kurs vor dem nächsten Impuls: Das ist jetzt entscheidend

Bitcoin konsolidiert nahe 90.000 US-Dollar. Order Flow, Kursbereiche und wichtige Marktdaten stehen in dieser Woche im Fokus.

Louis Blümlein
Teilen
Bitcoin-Kurs87,723.00 $-1.32 %
Bitcoin kaufen
Eine Bitcoin-Münze liegt auf einem Computerchip

Beitragsbild: Shutterstock

 | Wohin bewegt sich Bitcoin jetzt?

In diesem Artikel erfährst du:

  • Welche Kursmarken jetzt über weitere Aufwärts- oder Abwärtsbewegungen beim Bitcoin entscheiden
  • Warum steigende Funding Rates und Open Interest auf ein wachsendes Risiko für Korrekturen hindeuten
  • Wieso echte Spot-Nachfrage aktuell fehlt
  • Welche Liquiditätszonen Trader im Blick behalten sollten, um von kurzfristigen Bewegungen zu profitieren
  • Wie Feiertage und wichtige US-Wirtschaftsdaten die Marktvolatilität in dieser Woche beeinflussen könnten

Der Bitcoin-Kurs notiert zum Zeitpunkt der Analyse bei rund 89.600 US-Dollar und hält sich damit weiterhin stabil innerhalb seiner Konsolidierungsrange. Bereits in der vergangenen Woche hatte Bitcoin im Bereich um 85.000 US-Dollar einen Boden gefunden. Auf der Oberseite bleibt die Zone knapp unter 90.000 US-Dollar bislang eine zentrale Hürde. Insgesamt bewegt sich der Markt seit Tagen seitwärts und wartet auf einen neuen Impuls. Entsprechend stehen in dieser Woche vor allem wichtige Kursbereiche und Marktdaten im Fokus.

Werde Plus+ Mitglied, um diesen Beitrag und ganz BTC-ECHO zu lesen.
  • Unbegrenzter Zugriff auf alle Inhalte
  • Tägliche Analysen vom Marktführer
  • Hot-Coins & Trading-Signale
  • Exklusive Infos direkt vom Experten
  • 100 % Kryptofokus - weniger Werbung
  • Gratis Prämie im Jahresabo (Sammlermünze, Wallet, Steuertool)
Jetzt ab 1 € testen

Bereits Plus+ Mitglied? Anmelden

Über 1,5 Millionen Leser vertrauen monatlich auf BTC-ECHO.
Diese und viele weitere Artikel liest Du mit BTC-ECHO Plus+
Das Bild zeigt Kim Jong Un
Selbstverwahrung zähltKrypto-Diebstähle 2025: Nordkorea und die neue Bedrohung
Eine XRP-Münze vor einem bläulichen Chart
Das spricht für und gegen XRPXRP unter Druck: Wird der Ripple Coin zum Auslaufmodell?
Vor der Steinfassade der New Yorker Börse ist ein Straßenschild der Wall Street angebracht, das die Überschneidung von traditionellem Finanzwesen und modernen Vermögenswerten wie Bitcoin hervorhebt.
Finanz-NewsWas wird für Bitcoin und Krypto diese Woche wichtig?
Bitcoin kaufen – Leitfaden & Anbieter 2025
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Bitcoin (BTC) investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Kryptowährungen achten solltest.
Jetzt zum Bitcoin (BTC) kaufen Leitfaden
Mehr zum Thema
Verwandte Themen
Provenance Blockchain
0.030427 $
5.32%
Tether Gold
4,477.73 $
1.84%
PAX Gold
4,495.11 $
1.75%
OKB
109.23 $
1.71%
Aptos
1.62 $
1.60%
LEO Token
8.30 $
1.02%
Avalanche
12.28 $
0.82%
sUSDS
1.08 $
0.39%
Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund
1.02 $
0.04%
PayPal USD
0.999501 $
0.03%
Midnight
0.091660 $
-9.90%
Pump.fun
0.001830 $
-9.03%
Rain
0.006996 $
-7.42%
Monero
445.21 $
-7.20%
Zcash
415.03 $
-6.67%
Mantle
1.08 $
-6.50%
MemeCore
1.35 $
-5.64%
Canton
0.084990 $
-5.54%
Ethena
0.200410 $
-4.86%
Aave
152.30 $
-4.84%
Alle Kurse
Das könnte dich auch interessieren