Meinungs-ECHO 

Bitcoin hat “völlig versagt” – Wikipedia-Gründer rechnet ab

Bitcoin ist gescheitert, meint Jimmy Wales. Warum der Wikipedia-Gründer glaubt, dass der Krypto-Traum platzt.

Moritz Draht
Bitcoin-Kurs63,951.00 $-2.97 %
Jimmy Wales, Gründer von Wikipedia, gestikuliert während eines Interviews mit der Nachrichtenagentur Associated Press anlässlich des 25-jährigen Jubiläums von Wikipedia in London

Beitragsbild: picture alliance

 | Wikipedia-Gründer Jimmy Wales hält nicht viel von Bitcoin

In diesem Artikel erfährst du:

  • Warum Jimmy Wales das Ende des Krypto-Hypes beschwört
  • Wo der Wikipedia-Gründer Bitcoin in 2050 sieht
  • Weshalb er trotzdem an die Technologie glaubt

Den Beziehungsstatus zwischen Wikipedia und Bitcoin könnte man schon länger als schwierig bezeichnen. Über die Jahre hat man sich immer weiter auseinandergelebt, das Feuer der frühen Tage scheint erloschen. Nach einer Liebeserklärung klingen auch die jüngsten Äußerungen des Wikipedia-Gründers Jimmy Wales nicht. Bitcoin habe nicht nur “als Währung”, sondern auch “als Wertanlage völlig versagt”. Die Kryptowährung verliere in den kommenden Jahren zunehmend an Bedeutung – und schließlich auch dramatisch an Wert. Aber Kopf hoch: “Wer glaubt, dass Bitcoin auf null fallen wird, irrt sich wahrscheinlich”, beruhigt Wales. Angesichts seiner vernichtenden Prognose ist das aber nur ein kleiner Trost.

