Die Erwartungen an das Kryptojahr 2024 sind groß. Während wir im Jahr 2023 den Übergang vom Bärenmarkt in den Krypto-Frühling erlebt haben, bestehen große Hoffnungen, dass wir in 2024 in eine heißere Phase des Bullruns hineinkommen. Entsprechend versuchen aktuell viele Anleger ihr Krypto-Portfolio in Position zu bringen. Als Grund für den großen Marktoptimismus ist eine Kombination von verschiedenen Faktoren anzuführen. Unter anderem geht es in diesem Artikel um folgende Aspekte:

Welche Rolle die US-Wahlen auf den Kryptomarkt haben können

Inwiefern sich die geplanten Bitcoin-Spot-ETF-Zulassungen zu einem Sell the News Event entwickeln könnten

Inwiefern das kommende Bitcoin Halving einen Einfluss auf die Kurse nehmen wird

Welche Sprünge man in der Krypto-Adoption in 2024 erwarten kann

Warum Banken im kommenden Jahr einen großen Einfluss auf den Kryptosektor haben werden