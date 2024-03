In diesem Artikel erfährst du: Wie es nach der jüngsten Kurskorrektur nun weitergehen könnte

Warum weitere Gewinnmitnahmen nicht auszuschließen sind

Welche Anhaltspunkte für einen erneuten Anstieg zurück über die 70.000 US-Dollar sprechen würden

In der Vorwoche erreichte der Bitcoin-Kurs mit 73.835 US-Dollar ein neues Allzeithoch. Die Freude der Bullen wehrte aber nur kurz. Eine aufkommende Schwäche am US-Aktienmarkt gepaart mit deutlich abnehmenden Zuflüssen in die Bitcoin Spot-ETFs ließ den Kurs der Krypto-Leitwährung in der zweiten Hälfte der Vorwoche zurück unter den wichtigen Supportbereich zwischen 69.000 US-Dollar und 68.383 US-Dollar zurückfallen. In der Folge rutschte der BTC-Kurs über das Wochenende zunächst bis an den Kreuzsupport aus 38er-Fibonacci-Retracement und EMA20 (rot) ab, konnte hier aber nur kurzfristig Halt finden. In Folge deutlicher Abflüsse aus den Bitcoin-Spot- und Bitcoin-Future-ETFs zu Wochenbeginn, korrigierte Bitcoin in den letzten 24 Handelsstunden sodann zwischenzeitlich um weitere 5,6 Prozent gen Süden auf 62.438 US-Dollar. Hier setzten die Bullen in den letzten Handelsstunden zur Gegenbewegung an und hievten den BTC-Kurs zurück über die 65.300 US-Dollar.

Welche Chartniveaus Anleger nun in den kommenden Tagen und Wochen nun zwingend im Blick haben sollten, wird im Folgenden analysiert.