Der derzeitige Kursverlauf von Bitcoin (BTC) erinnert an den Anstieg der Goldpreise der 1970er. Damals wie heute lag die US-Inflation auf einem vergleichsweise hohem Niveau. Besonders interessant ist in diesem Zusammenhang die einstige Wertentwicklung von Gold: Nach einer zweijährigen Korrektur klettere der Rohstoff dann innerhalb weniger Jahre um mehr als 750 Prozent die Kursleiter empor. Erlebt Bitcoin bald einen ähnlichen Höhenflug?

Zumindest der Vergleich beider Kursverläufe lässt auf eine solche Werteentwicklung hoffen. Nach der Hype-Phase 2021 und dem brachialen Abverkauf im vergangenen Jahr steht das digitale Gold am Scheideweg. Sein analoges Vorbild schoss in einer ähnlichen Ausgangslage 1977 von anfänglichen 100 auf in der Spitze 850 US-Dollar.

Der Bitcoin-Kurs 2023 und der Gold-Kurs in den 1970ern. Quelle: TradingView.

Sollte BTC tatsächlich eine ähnliche Kursentwicklung wie das Edelmetall durchlaufen, würde die 100.000 US-Dollar-Marke innerhalb der nächsten Jahre durchbrochen werden. Voraussetzung dafür: Eine weiterhin nachhaltige Kursentwicklung, sowie das Voranschreiten der globalen Krypto-Adoption.

Bitcoin versus Gold: Welcher Wertspeicher ist besser?

Das Standard-Narrativ der Bitcoin-Szene kennt keinen Zweifel: Eines Tages ersetzt Bitcoin Gold als Wertspeicher Nr. 1. Schließlich sei BTC so designt, alle Eigenschaften, die Gold aus Investmentsicht so attraktiv machen, perfekt zu reproduzieren. Mehr noch: In einigen Belangen sei das digitale Gold seinem traditionellen Pendant bereits jetzt überlegen.

Bis Bitcoin die Geschichte sowie das Vertrauen, dass Investoren in Gold haben, imitieren kann, dürfte es allerdings noch eine Weile dauern. Stellt man die Eigenschaften beider Assets jedoch gegenüber, scheint die permabullishe Haltung der Bitcoiner langfristig nicht ganz unbegründet.

Dennoch muss man sagen, dass objektive Vergleiche bei Wertgegenständen nicht immer die überzeugendsten Argumente sind. Schließlich muss es auch genügend Menschen geben, die diesen Wert sehen und bereit sind, einen hohen Preis zu zahlen.

