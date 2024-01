Die Bitcoin ETFs sind durch. Da stellt sich die Frage, was die Krypto-Kurse in diesem Jahr beeinflussen wird. Worauf Anleger ein Auge haben sollten.

Der Krypto-Space feierte vergangene Woche einen Meilenstein. Erstmals in der Geschichte gaben Bitcoin Spot ETFs ihr Börsendebüt in den USA und öffneten vielen institutionellen Anlegern so die Tür zur Welt der Kryptowährungen. Ein alleiniger Heilsbringer sind die Finanzprodukte aber nicht, erklärt Lukas Enzersdorfer-Konrad im Gespräch mit BTC-ECHO. Der Deputy CEO von Bitpanda sieht viel mehr eine Melange von Faktoren, die die Kurse in diesem Jahr nachhaltig beeinflussen dürfte.

Bitcoin ETFs “nur die Spitze des Eisbergs”