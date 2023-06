Den Week On-chain Report gibt BTC-ECHO zusammen mit Glassnode heraus.

Die Bitcoin-ETF-Anträge in den USA erfuhren einen regelrechten “Goldrausch”. Dabei stellt sich die Frage: Wie viele Bitcoin sind aktiv und zum Verkauf verfügbar? Außerdem hat BTC in der vergangenen Woche die 30.000-US-Dollar-Marke durchbrochen. Verändert sich die Stimmung vom Bärenmarkt-Blues zur Bullenmarkt-Euphorie? Die Analyse der den top Kryptobörsen in den USA und Asien zugeschriebenen Mittelströme zeigt eine starke Anhäufung während der Handelszeiten in Asien. Die US-Märkte verzeichnen im Jahr 2023 eine schwächere Nachfrage.

