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Bitcoin Cash fällt: Drohen weitere Verluste?

Bitcoin Cash wankt. Nach dem Bruch wichtiger Unterstützungen könnte dem “Dino-Coin” der nächste Abverkauf drohen.

Moritz Draht
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Eine Hand hält ein Smartphone mit einem Logo von Bitcoin Cash

Beitragsbild: Shutterstock

 | Geht es für Bitcoin Cash weiter abwärts?

Bitcoin Cash zählte zu Jahresbeginn noch zu den Kursausreißern. Zwischenzeitlich zog es den “Dino Coin”, der sich vor Cardano drängelte, sogar wieder unter die zehn größten Kryptowährungen. Doch seither haben sich die Verhältnisse normalisiert. BCH liegt inzwischen wieder auf Platz 14 der größten Kryptowährungen – und gerät aktuell ins Straucheln. Welche Chartmarken nun wichtig werden.

Die Bären haben das Kommando

Bitcoin Cash hat in den vergangenen 12 bis 24 Stunden deutlich an Boden verloren. Nachdem der Kurs noch ein Hoch bei 483,20 US-Dollar markierte, fiel er zwischenzeitlich bis auf 446,90 US-Dollar zurück. Aktuell notiert BCH bei rund 455 US-Dollar, die Marktkapitalisierung liegt bei gut 9 Milliarden US-Dollar.

BCH-Kursverlauf

Charttechnisch zeigt sich ein angeschlagener kurzfristiger Trend. Der Kurs handelt unterhalb des EMA-20 bei etwa 466 US-Dollar, was als klassisches Schwächesignal gilt. Gleichzeitig hat sich eine klare Struktur aus tieferen Hochs und tieferen Tiefs gebildet – ein Muster, das kurzfristig eher den Bären gehört.

Auf der Unterseite fungiert der Bereich um 446,90 US-Dollar als zentrale Unterstützung, während um 452 US-Dollar eine erste Stabilisierungslinie verläuft. Nach oben bleibt der EMA-20 die erste Hürde, gefolgt vom jüngsten Hoch bei 482,80 US-Dollar.

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Der Blick auf die Indikatoren zeigt ein zweigeteiltes Bild. Der RSI liegt mit rund 26 im überverkauften Bereich, was grundsätzlich Raum für eine Gegenbewegung eröffnet. Gleichzeitig deutet die jüngste Kursentwicklung darauf hin, dass der Verkaufsdruck zwar noch präsent ist, aber an Dynamik verliert.

Entscheidende Marken

Die Volatilität bleibt erhöht. Die Bollinger-Bänder sind aktuell vergleichsweise weit geöffnet, was auf größere Schwankungen hindeutet. Der Markt befindet sich damit in einer angespannten Konsolidierungsphase, in der jederzeit ein stärkerer Ausbruch folgen kann. Solange BCH unter dem EMA-20 bleibt, ist das Risiko weiterer Rücksetzer jedoch erhöht.

BCH-Kursprognosen

Unterm Strich ergibt sich kurzfristig ein neutral bis leicht bärisches Bild. Die Kombination aus schwacher Trendstruktur und erhöhtem Risiko spricht gegen voreilige Entwarnung. Erst ein Anstieg über den Bereich um 483 US-Dollar und im nächsten Schritt über die Zone zwischen 490 und 500 US-Dollar würde das Chartbild spürbar aufhellen. Fällt der Kurs hingegen nachhaltig unter 446 US-Dollar, droht eine beschleunigte Abwärtsbewegung mit Zielen im Bereich von 420 bis 400 US-Dollar.

Bitcoin Cash und zahlreiche weitere Kryptowährungen sind über die Krypto-Börse Coinbase handelbar. Neukunden sichern sich aktuell 30 Euro in Bitcoin, wenn sie mindestens den gleichen Betrag investieren.

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