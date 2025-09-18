App herunterladen
+++Bitcoin wieder über 100.000 Euro – so geht es jetzt weiter+++

Eine Spurensuche im Bullenmarkt Es ist Bitcoin-Bullenmarkt – doch wo bleiben die Anleger?

Bitcoin auf Allzeithoch, Milliarden-Zuflüsse – doch Retail scheint zu fehlen. Wo die Kleinanleger wirklich hin sind.

Daniel Hoppmann
Beitragsbild: Shutterstock

 | Retail scheint bislang auf der Krypto-Party zu fehlen – oder doch nicht?

In diesem Artikel erfährst du:

  • Was verschiedene Metriken über das derzeitige Retailverhalten aussagen
  • Ob Privatinvestoren das Interesse an Bitcoin und Krypto verloren haben
  • Warum der Schein trügen könnte
  • Wie ein Experte die Retail-Nachfrage einordnet

Dieser Bullenmarkt ist anders. Nicht, weil Bitcoin neue Allzeithochs erreicht hat oder neue Narrative die Schlagzeilen bestimmen – sondern wegen der Art und Weise, wie das Kapital in den Markt gelangt. Ein Blick auf die klassischen Signale: Retail fehlt. App-Downloads von Krypto-Börsen stagnieren, Google-Trends bleiben flach, YouTube-Kanäle wachsen nur langsam. In früheren Zyklen stürmte die breite Masse mit frischem Kapital den Markt – diesmal scheint es still zu bleiben. Aber stimmt das überhaupt? Und wenn ja: wann kommen die Kleinanleger zurück?

