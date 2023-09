In der Kursanalyse wirft Bastian (Bitbull) einen Blick auf Bitcoin und erklärt, welche Kursmarken jetzt wichtig sind.

Bitcoin hat nach dem roten Wochenschluss im asiatischen Handel weitere Abverkäufe verkraften müssen. Knappe 2,5 Prozent bis unter 26.000 US-Dollar wurde bisher erreicht. Damit wurde der POC (Point of Control) der Range also schon erreicht. Es ist möglich, dass hier eine größere Reaktion wartet, bevor es den Vektorcandles unterhalb der 26.000 US-Dollar an den Kragen geht.

Es gibt Berichte darüber, dass die Bitcoin-Miner als Reaktion auf den Zinsentscheid vermehrt BTC verkaufen, um sich gegenüber weiteren Verkäufen aus dem Retail abzusichern. Dies wird durch die Bitcoin-Dominanz bestätigt, die sich bei 50,30 Prozent wieder in die Richtung unterhalb der 50-Prozent-Marke bewegte.

Für den heutigen Tag ist die Marke bei 26.000 US-Dollar ausschlaggebend. Sollte diese brechen, könnte es für Bitcoin nochmals auf 25.000 US-Dollar zugehen, um die Minus Distribution zu schließen.

Alle wichtigen Informationen im Video:

Über

Bastian Keller agiert seit 2015 eigenständig im Forex-Markt und ist seit 2018 hauptberuflicher Trader im Krypto-Markt. Diese Expertise teilt er aktiv auf verschiedenen Social-Media-Plattformen, insbesondere auf seinem YouTube-Kanal “Bitbull Trading”, mit mehr als 36.500 Abonnenten.

Neben seinem YouTube-Kanal hat er bereits eine Community mit mehr als 4.000 aktiven Mitgliedern aufgebaut. Diese bietet sowohl Einsteigern als auch erfahrenen Händlern die Möglichkeit, ihre Fähigkeiten auf ein professionelles Niveau zu verbessern. Im Fokus steht dabei das langfristig profitable Agieren auf dem Markt, unabhängig von ihrem Standort.