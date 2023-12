ETPs auf Bitcoin & Co: Was ist das eigentlich?

Ein Exchange Traded Product (ETP) erleichtert Investitionen in Kryptowährungen wie Bitcoin. Bei ETPs handelt es sich um börsengehandelte Produkte, die die Performance von Assets nachbilden. Das können einzelne Kryptowährungen, aber auch ganze Körbe von Coins sein. So wird es zum Beispiel möglich, mit nur einem einzigen Investment in mehrere Krypto-Projekte gleichzeitig zu investieren.

Du möchtest die besten ETP-Anbieter vergleichen? Wir zeigen dir in unserem BTC-ECHO-Vergleichsportal die besten ETP-Anbieter. Zum Vergleich

Für wen eignen sich ETPs auf Kryptowährungen?

Besonders geeignet sind Exchange Traded Products für Kryptowährungen für Anleger, die Wert darauf legen, sich beim Investment so wenig wie möglich mit technischen Details befassen zu müssen. Wer in einen Bitcoin ETP investiert, besitzt die Coins selbst nicht. Die Einrichtung eines Wallets und die zugehörigen Sicherheitsvorkehrungen entfallen also.

Das bedeutet allerdings auch: Not Your Keys, not your Coins. Sprich: Deine BTC werden von einer externen Partei verwaltet, du selbst hast keinen Zugriff auf deine Private Keys. Die Dezentralisierung und die damit zusammenhängende Verschiebung von Macht weg von großen Playern wird damit zwar ad absurdum geführt. Von einem investmenttheoretischen Standpunkt aus handelt es sich hier aber um eine gediegene Möglichkeit, in den Krypto-Markt zu investieren.

Was sind Beispiele für Krypto ETPs?

Ein bekannter Anbieter für ETPs auf Bitcoin und Co. ist 21Shares. Die Tochtergesellschaft von Amun hat aktuell über 30 börsengehandelte Produkte auf Kryptowährungen gelistet. Darunter befinden sich auch Körbe wie der Bitcoin Suisse Index ETP (BTC & ETH), der Crypto Mid-Cap Index ETP (die größten Blockchain-Projekte ohne Bitcoin und Ethereum) und der Krypto Basket Index ETP (Entwicklung der fünf stärksten Kryptowährungen). Weitere bekannte Anbieter sind VanEck, WisdomTree, SEBA Bank, Sygnum oder die ETC Group.