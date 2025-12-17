In der Kursanalyse wirft Bastian (Bitbull) einen Blick auf den Binance-Coin BNB und erklärt, welche Kursmarken jetzt wichtig sind.

Binance Coin weiter unter Druck: Kann sich BNB noch befreien?

Im Tageschart hat der BNB Kurs in den vergangenen Tagen den EMA 200 nach unten verloren und damit ein klares Zeichen technischer Schwäche geliefert. Aktuell gelingt es dem Kurs nur noch knapp, sich auf der grünen Support Linie zu stabilisieren. Dieses Niveau besitzt kurzfristig eine hohe Relevanz, da ein Verlust dieser Zone die Wahrscheinlichkeit eines beschleunigten Abwärtsimpulses deutlich erhöhen würde. In einem solchen Szenario wäre davon auszugehen, dass auch Bitcoin seinen Support verliert, was erfahrungsgemäß zusätzlichen Druck auf den gesamten Kryptomarkt ausübt.

Um dieses negative Szenario zu entschärfen, wäre ein zeitnaher Ausbruch über die bestehende Widerstandszone erforderlich. In einem nächsten Schritt müsste der EMA 50 zurückerobert und anschließend als Widerstand in Support umgewandelt werden. Erst ein nachhaltiger Durchbruch über diese Zone würde das kurzfristige technische Bild wieder aufhellen und Spielraum für eine Stabilisierung eröffnen. Die Liquidations Heatmap (oben links im nachfolgenden Chart) liefert hierzu ein ergänzendes Signal, da sich oberhalb des aktuellen Kursniveaus relevante Liquidität befindet. Diese Bereiche wirken häufig wie magnetische Zonen und könnten dem Kurs im Falle einer Erholung kurzfristig Auftrieb verleihen, vorausgesetzt das übergeordnete Marktumfeld stabilisiert sich.

Insgesamt bleibt das Tageschart Szenario fragil. Solange die grüne Support Linie hält, besteht noch die Möglichkeit einer technischen Stabilisierung. Ein Bruch dieses Niveaus würde das Abwärtsrisiko jedoch deutlich erhöhen, insbesondere im Zusammenspiel mit einer anhaltenden Schwäche bei Bitcoin.

BNB 4-Stunden-Chart mit Indikatoren & Liquidation Levels | (Quelle: TradingView)

4 Stunden Chart zeigt zähe Konsolidierung ohne Impuls

Im 4 Stunden Chart präsentiert sich der BNB Kurs weiterhin in einer seitwärts gerichteten Konsolidierung mit insgesamt geringer Dynamik. Der Markt wirkt richtungslos, was vor allem darauf zurückzuführen ist, dass sich alle drei relevanten gleitenden Durchschnitte aktuell oberhalb des Kurses befinden. Diese Konstellation stellt eine erhebliche technische Hürde dar und erschwert einen nachhaltigen Ausbruch auf der Oberseite deutlich.

Solange Bitcoin selbst keine klare Stabilisierung zeigt, bleibt auch das Umfeld für BNB angespannt. In solchen Marktphasen fehlt es Altcoins in der Regel an Eigenständigkeit, um sich dem übergeordneten Marktdruck zu entziehen. Die Indikatoren bestätigen dieses verhaltene Bild. Der RSI (Relative Strength Index) zeigt keine bullish Struktur und scheitert weiterhin daran, sich oberhalb der 50 Punkte Marke zu etablieren. Parallel dazu verharrt der MACD (Moving Average Convergence Divergence) seit geraumer Zeit im negativen Momentum und liefert bislang keine Anzeichen für eine Trendwende.

Auch das Liquidationsprofil (unten links im nachfolgenden Chart) unterstreicht die aktuelle Unentschlossenheit. Die Liquidität verteilt sich relativ ausgeglichen oberhalb und unterhalb des aktuellen Kursniveaus, wobei auf beiden Seiten Positionen mit hohem Hebel liegen. Dieses neutrale Liquiditätsbild spricht eher für eine Fortsetzung der Seitwärtsphase, bis ein externer Impuls, insbesondere von Bitcoin, eine klare Richtung vorgibt.

Insgesamt bleibt BNB kurzfristig in einer abwartenden Konsolidierung gefangen. Ohne eine Stabilisierung bei Bitcoin und ohne positive Signale von RSI und MACD erscheint ein nachhaltiger Ausbruch aktuell unwahrscheinlich. Geduld bleibt in dieser Marktphase der entscheidende Faktor.

BNB 4-Stunden-Chart mit Indikatoren & Liquidation Levels | (Quelle: TradingView)

