Am Donnerstag, dem 7. September 2023, veranstaltet der Bundesverband Alternative Investments e.V. bereits zum dritten Mal den BAI InnovationsDay in der Frankfurt School of Finance and Management. Auf der Veranstaltung kommen sektorübergreifend Investoren, Asset Manager, Dienstleister und Start-ups zusammen, die die Transformation gestalten und finanzieren. Besucher erleben neue Technologien, innovative Geschäftsmodelle und Anlagemöglichkeiten.

“Reinvesting Asset Management”

In diesem Jahr steht der InnovationsDay unter dem Motto „Reinventing Asset Management“. Dabei stehen wieder Digitalisierung, Digital-/Krypto-Assets, Web3 und Künstliche Intelligenz im Fokus. Den Auftakt der Veranstaltung macht Prof. Dr. Isabell Welpe, Chair for Strategy and Organization, TUM School of Management mit ihrer Keynote: “The Future is Here: How Digitalisation, Web3 and AI are Reinventing Asset Management”.

Anschließend folgen Vorträge zu verschiedenen Themen. Von digitaler Readiness in der Asset-Management-Branche, über digitale Verbriefung von Alternative Investments bis hin zu Tokenisierung von Assets. Außerdem geben die Referenten exklusive Einblicke in das Risikomanagement für digitale Assets.

Aber auch das Thema Regulierung kommt auf dem Event nicht zu kurz. So beschäftigt sich ein Panel mit der Frage, was die beschlossenen Krypto-Regelungen rund um eWpG, KryptoFAV, MiCA un ZuFinG für innovative Geschäftsmodelle und Kapitalanlagen bedeuten. Eine weitere Diskussionsrunde setzt sich mit Anwendungsmöglichkeiten der Künstlichen Intelligenz im Asset Management auseinander.

Darüber hinaus werden vier ausgewählte Fintech/Start-ups sich und ihr Geschäftsmodell und ihren USP für die Asset-Management-Branche auf einem Start-up-Panel vorstellen. Dr. Alex von Frankenberg, Geschäftsführer des High-Tech Gründerfonds, schließt das Event mit seiner Keynote zum Thema: „Die Magie der Innovation – wie wir disruptive Innovationen erkennen können und unseren Innovationsmuskel trainieren”.

