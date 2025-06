Avalanche (AVAX) befindet sich weiterhin in einer Konsolidierungsphase innerhalb eines intakten, leicht abwärtsgerichteten Trendkanals. Der Kurs notiert aktuell direkt an der grün markierten Unterstützungslinie, die in den vergangenen Wochen mehrfach als kurzfristige Haltezone fungierte. Ein Bruch dieses technischen Levels hätte voraussichtlich gravierende Folgen, da in diesem Fall mit einem schnellen Rückfall in die tiefer liegende blaue Unterstützungszone gerechnet werden müsste.

Die Preisentwicklung von AVAX korreliert derzeit stark mit der von Bitcoin. Sollte Bitcoin im Tageschart erneut an der 50er EMA (Exponential Moving Average) scheitern, könnte dies den gesamten Markt belasten. Für AVAX würde sich daraus zusätzliches Abwärtspotenzial ergeben, insbesondere weil sich unterhalb des aktuellen Kursniveaus eine signifikante Liquiditätszone befindet. Diese könnte bei erhöhter Volatilität gezielt angesteuert werden, ein typisches Liquidity Grab Szenario.

Entscheidend bleibt somit die grüne Unterstützung. Ein signifikanter Bruch, insbesondere im Kontext eines schwächelnden Bitcoin, würde die Wahrscheinlichkeit deutlich erhöhen, dass AVAX in die darunterliegende Unterstützungsstruktur zurückfällt.

AVAX Tageschart & Heatmap (Quelle: TradingView)

4-Stunden-Chart: Schwäche bestätigt sich auf kurzfristigem Zeitrahmen

Auch im 4-Stunden-Chart zeigt sich das technische Bild bei AVAX aktuell wenig konstruktiv. Der Kurs scheitert erneut am 50er EMA, der sich zunehmend als dynamischer Widerstand manifestiert. Diese Entwicklung wird durch den MACD (Moving Average Convergence Divergence) untermauert: Das Histogramm verliert an Volumen, während die MACD-Linie die Signallinie von oben nach unten durchschneidet, ein klassisches bearishes Signal, das auf eine nachlassende Aufwärtsdynamik hindeutet.

Zusätzlich verweilt der RSI (Relative Strength Index) unterhalb der neutralen 50-Punkte-Marke. Dies signalisiert ein anhaltend schwaches Kaufinteresse und bestätigt das übergeordnete Bild mangelnder Nachfrage.

Auch die aktuelle Liquiditätsverteilung (unten links im nachfolgenden Chart) weist auf strukturelle Schwächen hin. In der relevanten Preisspanne dominieren die Short-Positionen deutlich, was auf eine skeptische Haltung der Marktteilnehmer schließen lässt. Sollte es zu einer kurzfristigen Entlastungsrallye kommen, könnte diese Zone allerdings potenziell als Grundlage für einen Short Squeeze dienen, aktuell überwiegt jedoch das Risiko eines weiteren Rücksetzers.

Abschließend bleibt festzuhalten, dass der gesamte Kryptomarkt in den kommenden Tagen empfindlich auf makroökonomische und geopolitische Nachrichten reagieren dürfte. Solche externen Einflüsse erhöhen die Unsicherheit technischer Setups signifikant und begünstigen kurzfristige Volatilitätsspitzen. Das Setup bei AVAX bleibt somit technisch fragil, die grüne Unterstützung steht im Zentrum der Aufmerksamkeit.

AVAX 4-Stunden-Chart mit Indikatoren & Liquidation Levels (Quelle: TradingView)

Über den Autor

Bastian Keller (Bitbull) agiert seit 2015 eigenständig im Forex-Markt und ist seit 2018 hauptberuflicher Trader im Krypto-Markt. Diese Expertise teilt er aktiv auf verschiedenen Social-Media-Plattformen, insbesondere auf seinem YouTube-Kanal “Bitbull Trading“, mit mehr als 125.000 Abonnenten. Ebenfalls hat Bitbull die Plattform TradeMania ins Leben gerufen, die Einsteigern den Start ins Krypto-Trading vereinfachen soll.