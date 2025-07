Der Bitcoin-Kurs stagniert – ein Warnsignal oder genau das, was langfristige Anleger hoffen? Neue Datenanalysen und Expertenstimmen zeigen: Die Entscheidung steht kurz bevor.

In diesem Artikel erfährst du: Warum die aktuelle Seitwärtsbewegung bei Bitcoin ein Zeichen für einen verlängerten Bullenmarkt sein könnte

Welche Preisziele Experten für das laufende Jahr sehen – und was das für deinen Einstieg bedeutet

Welche Rolle institutionelle Investoren spielen und wie sie den Kurs stabilisieren

Bitcoin schaltet einen Gang zurück und bewegt sich seit Tagen kaum von der Stelle. Noch immer notiert das digitale Gold bei 118.624 US-Dollar – also etwa dort, wo BTC bereits vor sieben Tagen stand. So mancher Marktbeobachter sieht im aktuellen Seitwärtstrend den Vorboten eines Abwärtstrends. Es stellt sich also die Frage, ob Bitcoin bei 122.838 US-Dollar sein Allzeithoch erreicht hat oder ob der Zyklus noch weitergeht. Die Datenlage lässt eine Bitcoin-Prognose zu.

