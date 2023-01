Die Layer-1-Blockchain Aptos (APT) startete fulminant ins neue Handelsjahr 2023. Seit Jahresbeginn stieg der APT-Kurs um fast 500 Prozentpunkte gen Norden. Insbesondere in den letzten Handelstagen schraubte sich Aptos immer weiter in die Höhe. Einer der Gründe liegt in der riesigen Nachfrage an Aptos in Südkorea begründet. Die koreanische Börse Upbit verzeichnete in den letzten Tagen einen spürbaren Nachfrageanstieg. Zwischenzeitlich war das Handelsvolumen dreimal höher als beim Branchenprimus Binance. Am heutigen Donnerstag, dem 26. Januar, erreichte Aptos ein neues Allzeithoch bei 20,40 US-Dollar. In den letzten Handelsstunden scheiterte der Kurs jedoch mehrfach an der Oberkante des übergeordneten Trendkanals und könnte kurzfristig in eine Konsolidierung übergehen. Anleger sollten nicht außer Acht lassen, dass aktuell lediglich 25 Prozent der Gesamtmenge an Aptos-Coins im Umlauf sind und am 11. Februar der nächste Anteil an gesperrten APTs auf den Markt kommen. Bis zum Jahresende verdoppelt sich die Umlaufmenge auf rund 300 Millionen Coins. Kurzfristig könnte das Aufwärtspotenzial daher zunehmend ausgereizt sein.

Kursanalyse auf Basis des Wertepaares APT/USDT auf Binance

Bullishe Kursziele: 20,40 USD, 21,91 USD, 34,84 USD, 48,47 USD, 57,60 USD, 73,79 USD,

Aptos: Bullishe Kursziele für die kommenden Monate

Nach einem fulminanten Kurssprung in den letzten sieben Handelstagen ist der APT-Kurs nun an der Oberkante des Aufwärtstrendkanals angekommen. Seit den frühen Nachmittagsstunden korrigiert Aptos seit Ausbildung eines neuen Höchststandes von 20,40 US-Dollar deutlicher und könnte seinen überkauften Zustand im RSI-Indikator in sämtlichen Zeiteinheiten vom 1-Stundenchart bis zum Tageschart kurzfristig abbauen. Eine Kurskonsolidierung in Richtung 16,50 US-Dollar darf daher nicht verwundern. Sogar eine Korrektur bis in die rote Supportzone bei 14,80 US-Dollar ist aus charttechnischer Sicht unproblematisch. Hier findet sich die Kreuzunterstützung aus Supertrend, Zwischenhoch vom vergangenen Wochenende und der Golden Pocket der letzten Anstiegsbewegung. Hier dürfte der APT-Kurs kurzfristig Halt finden. Gelingt es den Bullen sodann neue Kaufkraft zu entwickeln und Aptos zurück bis an die Trendkanaloberkante hochzukaufen, muss alles daran gesetzt werden, den Trendkanal nach oben zu verlassen. Aktuell ist das jedoch eher unwahrscheinlich – zu stark war die Trendbewegung der letzten Handelswochen. Mit einer Marktkapitalisierung von 2,9 Milliarden US-Dollar sprang Aptos seit Jahresanfang aus dem letzten Drittel der Top-100-Altcoins auf Platz 28.

Gelingt der Käuferseite der nächste Coup?

Sollte es wider Erwarten gelingen, den Trendkanal zu durchbrechen, rückt das nächste relevante Kursziel in Form des übergeordneten 161er-Fibonacci-Extension bei 21,91 US-Dollar in den Fokus. Hier ist abermals mit Gewinnmitnahmen zu planen. Erst wenn Aptos auch diese Widerstandsmarke nachhaltig überwinden kann, ist ein weiterer Kursanstieg vorstellbar. Sodann würde die mittelfristige Zielmarke bei 34,84 US-Dollar in den Blick des Käuferlagers geraten. Nur wenn der Gesamtmarkt in den kommenden Monaten ebenfalls weiter an seine Stärke der letzten Wochen anknüpfen kann, wäre ein Folgeanstieg bis in die lila Resistzone zwischen 48,48 US-Dollar und 57,60 US-Dollar möglich. Dieser Bereich leitet sich ab aus den 227er- und 241er-Fibonacci-Extensions. Vorerst scheint eine weitere Vervierfachung des APT-Kurses bis an das maximal ableitbare Kursziel in Form des 261er-Fibonacci-Projektion bei 73,80 US-Dollar ausgeschlossen. Erst in einem neuen Bullenmarkt am klassischen Finanzmarkt wie auch im Krypto-Sektor erscheint diese Zielmarke erreichbar.

Bearishe Kursziele: 16,50 USD, 14,57 USD, 13,44 USD, 12,35/11,71 USD, 10,34 USD, 8,89 USD, 8,32 USD, 7,03 USD, 5,97/5,02 USD

Aptos: Bearishe Kursziele für die kommenden Monate

Sollte es den Bären gelingen, den APT-Kurs an der Trendkanaloberseite zu deckeln und in der Folge unter die 16,50 US-Dollar abzuverkaufen, wäre dieses als erster Teilerfolg anzusehen. Damit rückt der Kreuzsupport aus Supertrend und Golden Pocket bei 14,57 US-Dollar als nächstes Ziel auf der Unterseite in den Fokus. Hier ist eine kurzfristige Richtungsentscheidung zu erwarten. Sollte dieser Support durch die Bullen aufgegeben werden, weitet sich die Abwärtsbewegung bis an die 13,44 US-Dollar aus. Unweit darunter verläuft zudem der EMA50 (orange) welcher in 2023 bereits mehrfach als guter Support fungierte. In Anbetracht des starken Impulses bei Aptos in den letzten Wochen darf jedoch auch ein Rückfall bis an die Unterseite des Trendkanals nicht verwundern. Solange dieser Trendkanal nicht nachhaltig aufgegeben wird, ist das Aufwärtstrend weiterhin voll in Takt.

Kurzfristige Richtungsentscheidung wahrscheinlich

Spätestens bei einem Retest der roten Unterstützungszone zwischen 12,35 US-Dollar und 11,71 US-Dollar kommt es zu einer Entscheidung für die Folgezeit. Dreht der APT-Kurs hier nicht wieder gen Norden um, sondern fällt per Tagesschlusskurs darunter, ist eine Retest des alten Allzeithochs vom 23. Oktober 2022 zu erwarten. Wird auch dieses Kurslevel in den kommenden Wochen aufgegeben, ist ein weiterer Kursrückfall bis in die türkise Zone vorstellbar. Mit dem 161er-Fibonacci-Extension der aktuell laufenden Gegenbewegung, dem Ausbruchsbereich vom vergangenen Freitag, dem 20. Januar sowie dem EMA200 (blau) im 4-Stundenchart finden sich in dieser Zone gleich mehrere Unterstützungen. Sollte der Gesamtmarkt in der kommenden Zeit jedoch ebenfalls wieder stärker korrigieren, ist auch ein Rückfall bis an die 7,03 US-Dollar nicht ausgeschlossen. Mehrfach nutzte die Käuferseite dieses Kursniveau in den vergangenen Wochen als Sprungbrett für eine Gegenbewegung gen Norden. Das maximale bearishe Kursziel für die nächsten Handelsmonate stellt der blaue Unterstützungsbereich dar. Dieser verläuft zwischen 5,97 US-Dollar und 5,02 US-Dollar. Spätestens in dieser Zone werden die Bullen zur Stelle sein und eine Gegenbewegung starten.

