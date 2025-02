Die Layer-1-Blockchain Aptos (APT) stieg im Dezember 2024 zwischenzeitlich auf 15,35 US-Dollar gen Norden. Ausgehend von diesem Niveau korrigierte der APT-Kurs in der Spitze um 70 Prozentpunkte auf 4,58 US-Dollar, bevor eine Gegenbewegung einsetzte. Ein Grund für den herben Kursrückgang dürfte der Rückzug des CEOs Mo Sheikh am 19. Dezember gewesen. Nach einer Seitwärtsbewegung in den letzten Wochen stabilisierte sich der Kurs seitdem im Bereich um 5,60 US-Dollar. Am heutigen Mittwoch, dem 19. Februar konnte sich der APT-Kurs um 15 Prozentpunkte auf aktuell 6,49 US-Dollar erholen. Die Korrekturbewegung könnte damit vorerst beendet sein. Ob Aptos seine Erholung fortsetzen kann und welche Kursmarken bei einem Turnaround in den Anlegerfokus geraten, thematisiert diese Kursanalyse.

