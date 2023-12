In ihrem Gastbeitrag befasst sich Dr. Stephanie Morgenroth mit Utility Token und klärt die Frage, inwiefern diese sich von Memecoins unterscheiden.

Rund 37 % der Pepe-Halter befinden sich momentan im Profit. Auch wenn es mitunter den zyklischen Marktflauten geschuldet sein mag, dass Kryptowährungen Verlustgeschäfte darstellen können, mag sich der ein oder andere Anleger mehr denn je fragen, welche Altcoins Zukunft haben. Was ein Anleger über Utility Token wissen muss.

Utility Token sind schwer einteilbar

Utility Token sind digitale austauschbare (fungible) Vermögenswerte und sogenannte Nutzungs-, App- oder Verbrauchstoken.

Im Gegensatz zu klassischen Kryptowährungen wie Bitcoin oder Monero, bei denen die Funktion als Zahlungsmittel (Currency Token) im Vordergrund steht, steht bei reinen Utility Token die realwirtschaftliche Dienstleistung im Vordergrund und weniger die finanzielle Gegenleistung.

Was in der Theorie zunächst einfach klingen mag, lässt sich in der Praxis nur schwer umsetzen:

Bisher herrscht noch kein einheitlicher Konsens über die Regulierung von Utility Token. Viele Token sind hybrider Natur und können ebenso gut als Zahlungsmittel verwendet werden. Das macht häufig eine individuelle Prüfung notwendig.

Weiterhin sprechen Utility Token einem Besitzer im Gegensatz zu einer Aktie keine Unternehmensanteile oder Mitspracherechte zu.

Auch gehen manche Anleger irrtümlicherweise davon aus, dass der Wert des Tokens kausal mit dem aktuellen Unternehmenswert steigt bzw. fällt. Wenn der Marktwert eines Unternehmens steigt, steigt nicht zwangsläufig der Wert des Utility Tokens. Andersherum kann aber auch ein Utility Token lange Zeit stagnieren, während die Unternehmenszahlen an Fahrt aufnehmen.

Mehr Krypto-Wissen? Du willst mehr über Blockchain, Kryptowährungen und Bitcoin erfahren? Dann schau in unserer Academy vorbei! Jetzt schlau machen

Indirekte & direkte Utility eines Tokens

In der IT steht eine Utility Software für ein Dienstleistungsprogramm, welches zum Betriebssystem eines Computers gezählt werden kann.

Ein Utility Token dient übertragen der Ausführung eines Dienstprogramms. Der Token fungiert als Betriebsmittel für ein ganzes Netzwerk, wie eine Blockchain oder eine blockchainbasierte Anwendung. Der Tokenbesitzer profitiert in diesem Fall weniger direkt von der Dienstleistung.

Bekanntestes Beispiel für eine Betriebsmittelfunktion ist Ether. ETH unterstützt als Gas und Treibstoff-Token die gesamte Ethereum Blockchain und alle darauf laufende Anwendungen. Jede Transaktion und Interaktion innerhalb des Netzwerks verlangt eine Transaktionsgebühr, die mit ETH gezahlt wird.

Wenn der Token dagegen als digitaler Gutschein verwendet werden kann, gelangt die Utility buchstäblich direkt in die Hände des Nutzers. In diesem Fall fungiert der Token zusätzlich als ein internes Zahlungs- und Tauschmittel innerhalb eines Systems.

Beispiel für solche Vorteile sind Boni im Rahmen von Treueprogrammen, reduzierte Handelsgebühren auf Börsen, Mitverwaltungsrechte innerhalb einer DAO (Dezentrale Autonome Organisation) oder Zugangsrechte zu Datensätzen und Dienstleistungen, die innerhalb des Netzwerks angeboten werden.

Konkrete Beispiele für die Utility von Token lassen sich im Video nachsehen.

Utility Token haben Nutzer – Memecoins haben Anleger

Ein Utility Token ist kein Memecoin. Ein Memecoin erfüllt allenfalls den Zweck, Spaß und damit Zugang zu Kryptowährungen zu vermitteln. Die Kehrseite der Meme-Medaille wird jedoch deutlich, wenn die Coins samt investierten Spaßkapital nach ihrem Hype wieder verschwinden.

Reine Memecoins haben keine Nutzer, Miner oder Validatoren. Das macht sie abhängiger von den Anlegern, die nicht nutzen, sondern schnell kaufen und verkaufen.

Wer sich überlegt, in Altcoins zu investieren, kann sich vorab informieren, um welche Sorte von Kryptowährung es sich handelt.

Orientierende Fragen bei Utility Token wären: Welchen Zweck hat der Token, wie mächtig ist dieser Zweck und ist der Token für die Dienstleistung zwingend notwendig?