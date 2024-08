AVAX handelt derzeit bei 21,27 US-Dollar und wurde durch den Bitcoin-Crash ebenfalls stark nach unten gedrückt. Seit der letzten Analyse wurde der eingezeichnete Support-Bereich genau getroffen und konnte gut gehalten werden. Dieser Support liegt bei 20 US-Dollar. Der Tiefpunkt erreichte 17,46 US-Dollar, bevor die Käufer den Kurs wieder nach oben trieben. Dieser Bereich markiert auch den wichtigen Volumen-Support, der zuletzt durch den VRVP-Indikator (Volume Profile Visible Range) identifiziert wurde.

Wie viele andere Altcoins befindet sich auch AVAX weiterhin in einem starken Abwärtstrend. Während sich Bitcoin in dieser Zeit deutlich erholen konnte, gelang es AVAX bisher nicht, sich aus dem Abwärtstrend zu befreien. Entscheidend wird nun sein, ob AVAX in der Lage ist, die EMAs nach oben zu durchbrechen. Bereits das Überwinden des 13-EMA und des 20-EMA stellt eine große Herausforderung dar. Zudem ist kürzlich ein bearishes Cross zwischen dem 100-EMA und dem 800-EMA aufgetreten, was ein weiteres bearishes Signal für die kommenden Tage darstellt.

Für AVAX wird es nun wichtig sein, den Support bei 20 US-Dollar zu halten. Sollte dieser Support nicht halten, könnte AVAX auf 15 US-Dollar korrigieren. Unterhalb der 20 US-Dollar liegt eine große Minus-Distribution, die einen Abverkauf unterhalb dieses Niveaus zusätzlich beschleunigen könnte.

AVAX Tageschart (Quelle: TradingView)

Indikatoren mit Anzeichen eines bullishen Switch

Vor allem der MACD sieht vielversprechend aus und könnte zu einer leichten Erholung von AVAX führen. Leider fehlt es dem Markt, wie auch bei vielen anderen Altcoins, an aktuellem Kaufvolumen. Seit mehreren Wochen ist hier wenig Bewegung zu verzeichnen, und das Interesse bleibt gering. Der RSI liegt bei etwa 41 Punkten und ist damit weit entfernt von einem überkauften Bereich. Auch die mittleren 50 Punkte sind noch nicht in greifbarer Nähe.

Indikatoren: MACD, RSI und Volumen (Quelle: TradingView)

Insgesamt scheint die Zeit der Altcoins noch nicht gekommen zu sein, und eine Altcoin-Season ist in den kommenden Tagen und Wochen unwahrscheinlich. Für ein Dollar-Cost-Averaging (DCA) bieten diese Kurse jedoch interessante Einstiegsmöglichkeiten, um das HODL-Portfolio aufzustocken.

Über den Autor

Bastian Keller (Bitbull) agiert seit 2015 eigenständig im Forex-Markt und ist seit 2018 hauptberuflicher Trader im Krypto-Markt. Diese Expertise teilt er aktiv auf verschiedenen Social-Media-Plattformen, insbesondere auf seinem YouTube-Kanal “Bitbull Trading“, mit mehr als 60.000 Abonnenten. Ebenfalls hat Bitbull die Plattform TradeMania ins Leben gerufen, die Einsteigern den Start ins Krypto-Trading vereinfachen soll.