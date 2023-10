In der Welt der Kryptowährungen ist eine Plattform, die gleichzeitig sicher und benutzerfreundlich ist, selten. Doch keine Sorge, denn All Crypto Mechanics (acm) macht es sich zur Aufgabe, genau diese Lücke zu schließen.

All Crypto Mechanics: Alle Krypto-Bedürfnisse in einer App

Auch heute noch fühlen sich viele Anfänger und Fortgeschrittene abgeschreckt, die Welt der Kryptowährungen zu betreten. Das ist zum Teil so, weil die Technologie der Kryptowährungen ein hohes Maß an Komplexität vorweist.

Als sei das Verstehen der Blockchain-Technologie nicht schwer genug, erfordern diese darüber hinaus das Verwalten verschiedener Konten und Wallets. Auch das Ein- und Auszahlen und Umwandeln von Fiatwährungen stellt sich für einen Großteil von Nutzern als echte Herausforderung heraus.

Neben dem technischen Verständnis stellt die Sicherheit vieler Kryptowährungen und -Börsen ein Hindernis dar. Die Angst vor Hacks und dem Verlust von hart verdienten Geldern schwingt bei jeder Krypto-Interaktion mit. Dabei ist es keine Seltenheit, dass ganze Smart-Contracts von Kryptowährungen exploited und Wallets gehackt werden.

Von der Benutzerfreundlichkeit ganz zu Schweigen: Viele Krypto-Plattformen sind nicht intuitiv gestaltet. Das erschwert den Kauf und Verkauf von Kryptowährungen sowie die Aufbewahrung oft ungemein. Nutzer kämpfen sich durch unausgegorene Benutzeroberflächen und eine Vielzahl unnötiger Apps, die jeweils nur fragmentiert Blockchains unterstützen.

Letztlich ist es ein langwieriger und umständlicher Prozess, seine Kryptowährungen auf einem Hardware-Wallet zu sichern. Manchmal gehen dabei durch falsche Anwendungen und Unwissenheit sogar Kryptos beim Versenden an eine falsche Blockchain oder Adresse verloren.

Das sieht auch acm (das steht für All Crypto Mechanics) aus Liechtenstein so. Hier macht man sich vor allem eines zur Aufgabe: Nutzern über eine intuitive und zentrale Oberfläche eine Vielzahl von Finanzinstrumenten aus einer Hand und unter einer einzigen Oberfläche zur Verfügung zu stellen.

Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit gehören zu den höchsten Werten

Eine sichere Alternative zu herkömmlichen Krypto-Börsen stellt das Ökosystem von All Crypto Mechanics (acm) dar. Hier haben drei innovative Gründer aus Deutschland ein Krypto-Universum geschaffen, das das Beste aus der traditionellen Finanzwelt mit den bahnbrechenden Vorteilen der Krypto-Welt vereint. Das Ergebnis? Eine benutzerfreundliche Plattform, die sowohl für Neulinge als auch für erfahrene Trader geeignet ist.

Durch die Kombination der acm-Börse, der acm-Bank und dem acm-Hardware-Wallet bietet acm einen benutzerfreundlichen Einstieg für Anfänger und Profis zugleich. So bildet sich neben Bank, Börse und Wallet ein holistisches Ökosystem, das eine Vielzahl von traditionellen und neuartigen Finanzdienstleistungen umfasst und unter einer einzigen benutzerfreundlichen Oberfläche vereint. Zu diesen Dienstleistungen zählen:

eine Plattform für Anfänger mit einfachem Fiat On- und Off-Ramping und eigener Bank,

eine Plattform für fortgeschrittene Trader und Institutionen,

eine dezentrale Börse (DEX),

Spot-Trading, Derivate-Trading (Margin, Futures und Options) und OTC-Trading (Over The Counter für größere Beträge) und NFT-Trading,

Airdrops,

eine Earnings-Plattform mit Kreditmarkt, Staking, Savings, Liquidity Mining, Launchpad und Launchpool,

verschiedene Anlagestrategien wie Sparpläne und Dual Invest,

eine Hardware-Wallet und Debitkarte mit Krypto-Cashback,

die Lernplattform (Academy),

vollautomatisiertes Steuer-Reporting und Investieren,

professionelle Vermögensverwaltung,

Benefit-Center und VIP-Club.

So glaubt All Crypto Mechanics, die Welt der Kryptowährungen durch ihr fortschrittliches Ökosystem noch stärker zu revolutionieren. Aus diesem Grund stehen die Gründer jeden Donnerstag im Q&A-Webseminar um 20:15 Uhr zur Verfügung. Hier stellen sie das Projekt vor und beantworten jede deiner Fragen persönlich. Melde dich dazu noch heute an.

Das ICO: So investierst du in All Crypto Mechanics

All Crypto Mechanics verfügt über ein dynamisches Team mit langjähriger Fachexpertise aus den Bereichen der Finanzwelt, Technologie, Versicherungen, Anwälten und Risikomanagement. Dabei setzt man sich stets zum Ziel, dieses mit vielversprechenden Talenten zu erweitern und so zum schnellen Wachstum des Projektes beizutragen.

Dabei handelt das Team stets nach starken Unternehmensprinzipien, die als Leitfaden fungieren und Investoren vor allem eines verdeutlichen: acm ist ein durchdachtes Projekt, das durch hervorragende Technologien und Werte wie Sicherheit und Zuverlässigkeit, Innovation, Intuition, Kundenservice und ein breites Angebot die Spitze des Krypto-Marktes erobern möchte.

Doch neben einem brillanten Team und starken Unternehmenswerten verfügt das Ökosystem über einen weiteren Antrieb: dem ACM-Token. Dieser Multichain-Token ermöglicht es dir, deine bevorzugte Blockchain für das Versenden und Lagern auszuwählen, wodurch du nicht nur Transaktionsgebühren sparst, sondern auch die Vorteile jeder einzelnen Blockchain nutzen kannst.

Token-Inhaber können sich dabei weiterhin auf zahlreiche Vorteile im ACM-Ökosystem freuen (Stichwort: VIP-Level). Von vergünstigten Handelsgebühren und Staking-Konditionen bis hin zu exklusivem Zugang zu neuen Projekten – der ACM-Token ist der Schlüssel zu einer Welt voller Möglichkeiten.

Für diejenigen, die von der Vision von ACM überzeugt sind, gibt es gute Nachrichten. Das ICO von ACM ist jetzt live und bietet eine einmalige Gelegenheit, in die Zukunft von Kryptowährungen zu investieren. Mit einem Gesamtangebot von 2,5 Milliarden Token und attraktiven Preisen ist jetzt der perfekte Zeitpunkt, Teil der Bewegung zu sein.

