Die Ära von Smart Contracts, die erstmals von Ethereum eingeführt wurden, machten aus der Nischentechnologie Blockchain einen Innovationskatalysator mit enormen Möglichkeiten. Jedoch blieben durch das Streben nach Skalierbarkeit wichtige Prinzipien auf der Strecke. Durch das Vernachlässigen von Dezentralisierung, Sicherheit und Selbstbestimmung schöpfte man das Potenzial der Blockchain nicht völlig aus.

Die Kompromisse für Skalierung mit diversen Angriffsvektoren beeinträchtigen Blockchains und dApps. Jedoch rief man genau aus diesem Grund Alephium ins Leben: um Entwicklern und Nutzern das Leben zu erleichtern.

Durch die Kombination von Bitcoins UTXO- und Ethereums Accountmodell erbt Alephium das Beste aus beiden Welten. So ist man sicher und immun gegen die meisten Schwachstellen in EVM-basierten Blockchains, aber gleichzeitig flexibel und ausdrucksstark, was die Erstellung komplexer und leistungsstarker dApps ermöglicht.

Technologie, Sicherheit und einzigartige Nutzererfahrung

Ein Hauptaugenmerk liegt seit Tag eins auf Technologie, Sicherheit und einer einzigartigen Nutzererfahrung. Der Unterschied zu anderen Layer 1 Blockchains besteht darin, dass diese oft hochtechnische Erfahrungen erfordern, was durchschnittliche Benutzer vom Rest des Krypto-Ökosystems isoliert.

Alephium ist eine “Sharded Proof of Work”-Blockchain. Der Blockflow-Algorithmus ermöglicht es dem Netzwerk, heute bis zu 400 Transaktionen pro Sekunde und später 10.000+ TPS zu verarbeiten. Auch hier wird durch das kommende Netzwerkupgrade, dem Rhône Upgrade, wieder versucht, das Nutzererlebnis zu optimieren. Die Blockzeit von 64 Sekunden soll dabei auf 16 Sekunden pro Block reduziert werden.

Ansprechende Benutzeroberflächen sind ein Muss. Probiert selbst die vom Core-Team entwickelten Wallets, die plattformübergreifend für Desktop, Browser und mobile Geräte verfügbar sind.

Zu den Wallets von Alephium

Alephium arbeitet an einer dezentralen Zukunft

Nach nur 2 Jahren Mainnet bietet Alephium eine neue ETH-Bridge mit einem TVL von 22 Millionen US-Dollar sowie 6.000 Adressen mit wrapped $ALPH. Weitere Bridges sind geplant, um die Verbindung von Alephium zum Rest des Krypto-Ökosystems zu stärken und ein starkes Momentum sowie Zuflüsse neuer Nutzer für Ökosystem dApps wie eine DEX, einen NFT Marketplace, ein Launchpad und multiple Games aufrechtzuerhalten.

Entdecke die besten Apps auf Alephium

An weiteren Applikationen wird derzeit auch aus der Community gearbeitet. Hierbei wartet man auch gespannt auf die Ergebnisse des ersten Hackathons, welcher vom 12. bis zum 26. Februar stattfindet und einen Preispool von bis zu 50.000 Dollar in $ALPH enthält.

Folgt Alephium und seid dabei, um an einer dezentralen Zukunft zu arbeiten, unterstützt von einer wachsenden und enthusiastischen Community sowie einer steigenden Anzahl an Entwicklern!

