In diesem Artikel erfährst du:

Warum Airdrops einen größeren Kurs-Effekt auf den Kryptomarkt haben können als die Bitcoin ETFs

Von welchen Airdrops man in den kommenden Monaten die größten Mittelzuflüsse erwarten kann

Welche Möglichkeiten es gibt, um vom großen Airdrop-Narrativ zu profitieren

Das aktuell dominierende Narrativ im Kryptomarkt dürfte nicht AI, Gaming oder Real World Assets sein, sondern Airdrops. Im Gegensatz zu den einzelnen Krypto-Sektoren bringen Airdops unmittelbar neue Liquidität in den Markt. Was das Helikoptergeld in den USA zur Corona-Pandemie war oder das aktuell stattfindende Quantitative Easing in China, das sind Airdrops für den Kryptomarkt. Diese Form der Geldmengenausweitung hat bislang verlässlich zu steigenden Kursen geführt.