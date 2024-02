In jedem Krypto-Zyklus existieren Hype-Narrative, deren Coins durch die Decke gehen und dann, mit Einsetzen des Bärenmarktes, wieder in sich zusammenbrechen. Wie groß die Gefahr für Coins aus den Sektoren AI, Gaming und RWA ist.

In diesem Artikel erfährst du: Wie groß das Blasenbildungs-Potenzial von AI, Gaming und der Tokenisierung von Real World Assets ist

Welche Coins dabei im Fokus stehen

Was Krypto-Investoren von dem 2021er Narrativ Metaverse lernen können

3 Strategien, wie man die einzelnen Narrative im kommenden Bullrun richtig tradet

Es gibt zahlreiche Narrative im Krypto-Sektor, die dazu führen, dass einzelne Coins gehypt werden. Die Themen wechseln ständig, doch drei stechen derzeit besonders hervor: Artificial Intelligence (AI), Real World Assets (RWAs) und Gaming. In der aktuellen Aufwärtsphase am Krypto-Markt, die man für dieses und ggf. auch noch nächstes Jahr erwarten kann, versprechen ebenjene Narrative beziehungsweise deren Coins eine große Outperformance. Mit der Erfahrung aus vergangenen Krypto-Zyklen lassen sich gewisse Lehren ziehen, wie es diesmal nicht wieder in einem Desaster endet. Schließlich haben viele Anleger, die im Krypto-Hype 2021 in Metaverse Coins, NFTs und sonstige Projekte investiert haben, große Summen verloren.