Milliardär-Wale verkaufen Cardano: Wie weit fällt der ADA-Kurs noch?

Der Krypto-Vermögensverwalter Grayscale baut seine Cardano-Position im Smart Contract Fund weiter aus. Die Gewichtung von ADA stieg seit Jahresbeginn von 18,55 Prozent auf aktuell 20,20 Prozent. ADA bleibt damit die drittgrößte Position im Fonds – hinter Solana mit 28,53 Prozent und Ethereum mit 28,39 Prozent. Der Fonds (SCPXC) verwaltet rund 1,8 Millionen US-Dollar bei einem Nettoinventarwert von 5,81. Weitere Bestandteile sind Hedera, Avalanche und Sui.

Deutlich weniger überzeugt von Cardano sind: Wale. Die Großinvestoren haben zuletzt massiv verkauft. Wallets mit Beständen zwischen 100 Millionen und einer Milliarde ADA reduzierten ihre Positionen zwischen dem 19. und 23. Februar von 2,54 Milliarden auf 2,42 Milliarden ADA. Das entspricht einem Abbau von rund 120 Millionen ADA im Gegenwert von etwa 30 Millionen US-Dollar. Das hat Auswirkungen auf den Kurs. Wie steht es um ADA?

Cardano-Kurs: ADA in der Analyse

In den letzten sechs 4‑Stunden‑Kerzen bewegte sich der Kurs zwischen 0,2755 USD (Hoch) und 0,2558 USD (Tief). Aktuell liegt ADA bei 0,2572 USD und damit auf Tagesbasis rund −5,23 Prozent unter dem Wert vor 24 Stunden (0,2714 USD). Das relative Intraday‑Bild zeigt fortgesetzten Abgabedruck in den letzten sechs Kerzen. Die Marktkapitalisierung beträgt 9.472.440.270 USD, was ADA als Coin mit relevanter Größe (≈ 9,47 Milliarden USD) einordnet.

ADA ist seit Anfang Februar leicht gefallen

Der Kurs notiert deutlich unter dem EMA‑20 (0,2680 USD), und die jüngste Abfolge von tieferen Hochs und Tiefs signalisiert kurzfristige Schwäche. Unterstützungen liegen bei 0,2558 USD (letztes 4h‑Tief) und 0,2504 USD (Fibonacci‑Start), Widerstände bei 0,2680 USD (EMA‑20) und 0,2701 USD (Fibonacci‑Level). Solange ADA unter dem EMA‑20 verbleibt, bleibt die Marktlage neutral bis leicht bärisch.

ADA Momentum-Check: Wie steht es um die Kryptowährung?

Der berechnete RSI liegt bei ca. 27,8 und befindet sich damit im überverkauften Bereich. Das Histogramm des Momentum‑Indikators zeigt verstärkte negative Beschleunigung, was den kurzfristigen Abwärtsdruck bestätigt.

Die Bollinger‑Bänder‑Breite beträgt aktuell ca. 0,0342 USD, was auf moderate, aber nicht extreme Schwankungen hindeutet. Der Markt befindet sich in einer kurzfristigen Konsolidierung mit erhöhter Unsicherheit und einem erhöhten Abwärtsrisiko, solange der Kurs unter 0,2680 USD bleibt.

ADA-Prognose: “Neutral bis leicht bearish”

Kurzfristig bleibt die Prognose neutral bis leicht bearish: Momentum ist schwach, RSI überverkauft und der Kurs notiert unter dem EMA‑20. Unterstützungen liegen bei 0,2558 USD und 0,2504 USD; Widerstände bei 0,2680 USD und 0,2701 USD.

ADA könnte weiter fallen

Ein Ausbruch über 0,2701 USD könnte eine Erholung in Richtung 0,285–0,300 USD auslösen, während ein Bruch unter 0,2504 USD weiteres Abwärtspotenzial bis 0,22–0,24 USD freisetzen würde.

