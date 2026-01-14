Ein millionenschweres Investment in das Cardano-Ökosystem sorgt für Euphorie bei ADA-Anlegern. Doch ist der Kursanstieg nachhaltig?

Cardano (ADA) verzeichnet am heutigen Handelstag den größten Zugewinn unter den Top-10 Coins. Dabei profitiert der Kurs nicht nur von einer allgemeinen Erholung bei Bitcoin und anderen Kryptowährungen, sondern auch von einer millionenschweren Finanzspritze, die die Infrastruktur des Cardano-Ökosystems ausbauen soll. Den Plan dafür hatte die Community gestern in einer Abstimmung genehmigt. Nun sollen 70 Millionen ADA (rund 30 Millionen US-Dollar) aus der Treasury in die Weiterentwicklung fließen.

Was das konkret für ADA bedeutet und ob sich der Kurs nachhaltig oberhalb der 0,40 US-Dollar stabilisieren kann, verrät euch diese charttechnische Analyse.

Cardano Struktur & Kurs

In den letzten 12–24 Stunden bewegte sich der Kurs zwischen 0,3908 USD und 0,4273 USD (High/Low der letzten sechs 4h-Candles). Der letzte Schlusskurs liegt bei 0,4208 USD und damit leicht unter dem vorherigen 4h-Schluss von 0,4238 USD, aber deutlich über dem Schluss vor 24 Stunden (0,4062 USD). Die Marktkapitalisierung beträgt derzeit etwa 15.453.000.000 USD.

ADA notiert über dem EMA‑20 (0,40398 USD) und zeigt seit dem Rebreak über 0,39 eine Sequenz von höheren Hochs und höheren Tiefs, was kurzfristige Stärke signalisiert. Nahe Unterstützung: 0,418 USD und 0,406 USD; unmittelbare Widerstände: 0,427 USD und 0,4374 USD (Fibonacci-Ende). Solange der Kurs über dem EMA‑20 bleibt, bleibt die Marktlage kurzfristig bullisch bis neutral.

Momentum-Check Cardano

Der berechnete RSI (14) liegt bei 66,67 und befindet sich im oberen Bereich, ohne extrem überkauft zu sein. Das Histogramm zeigt eine positive Beschleunigung, was den aktuellen Aufwärtsimpuls stützt.

ADA Volatilität & Risiko

Die Bollinger‑Bänder‑Breite liegt aktuell bei rund 0,05290 USD, was erhöhte, aber nicht extreme Schwankungen anzeigt. Der Markt befindet sich in einer Konsolidierungs‑mit-Aufwärtsneigung, solange ADA über dem EMA‑20 notiert.

Kurzfristige Prognose und Fazit ADA

Kurzfristig bleibt die Prognose für ADA am 14.01.2026 leicht bullish: Kurs über EMA‑20, steigender RSI und eng definierte Unterstützungen. Unterstützungen liegen bei 0,418 USD und 0,406 USD; Widerstände bei 0,427 USD und 0,4374 USD. Ein nachhaltiger Ausbruch über 0,4374 USD könnte weiteres Momentum bis ~0,50 USD freisetzen, während ein Bruch unter 0,403 USD (EMA‑20) das Risiko einer Abwärtswelle und Test der 0,36 USD‑Zone erhöht.

