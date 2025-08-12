App herunterladen
Jetzt scannen
Advertising
BTC-ECHO
20€ Bonus sichern
+350 Coins, minimale Gebühren
4.15 T $
Bitcoin-Kurs119,869.00 $0.91%
Ethereum-Kurs4,627.31 $7.54%
XRP-Kurs3.27 $3.94%
Cardano-Kurs0.867835 $11.59%
Solana-Kurs198.09 $12.81%
Dogecoin-Kurs0.249180 $11.49%
BNB-Kurs848.12 $5.19%
Polkadot-Kurs4.23 $8.59%
IOTA-Kurs0.214341 $7.53%
Official Trump-Kurs9.43 $7.15%
TRON-Kurs0.355544 $2.45%
Stellar-Kurs0.452276 $4.02%

Das Potenzial von ETH im Vergleich zu BTC 7 Gründe, jetzt Ethereum statt Bitcoin zu kaufen

Der Bitcoin-Kurs bewegt sich weiterhin auf Rekordniveau. Dennoch könnte es sich für Anleger mehr denn je lohnen, nun in Ethereum umzuschichten.

Steffen Guthardt
Teilen
Ethereum-Kurs4,627.31 $7.54 %
Bitcoin kaufen
Ethereum (ETH)

Beitragsbild: Shutterstock

 | Ethereum hat zuletzt Marktanteile gegenüber Bitcoin zurückgewonnen.

In diesem Artikel erfährst du:

  • Weshalb Ethereum noch viel Potenzial in diesem Bullenmarkt hat
  • Wie ETH-Käufer von einer möglichen Altcoin-Season profitieren
  • Wieso nach dem Run der Institutionen auf BTC nun ETH in den Fokus rückt
  • Wie stark die Verfügbarkeit von Ethereum abnimmt

Bitcoin hat zum Wochenauftakt erneut die Marke von 120.000 US-Dollar durchbrochen und befindet sich weiterhin in Reichweite zu seinem Allzeithoch bei rund 123.000 US-Dollar. Käufer von BTC haben damit alles richtig gemacht und dürften wenige Anreize sehen, ihre Investmentstrategie zu hinterfragen. Die folgenden Argumente werden dabei aber möglicherweise übersehen. Wieso es sich genau jetzt lohnen könnte, Ethereum Bitcoin vorzuziehen.

Dieser Inhalt ist exklusiv für BTC-ECHO Plus+ Mitglieder.
  • Unbegrenzter Zugriff auf alle Inhalte
  • Tägliche Analysen vom Marktführer
  • Hot-Coins & Trading-Signale
  • Exklusive Infos direkt vom Experten
  • 100 % Kryptofokus - weniger Werbung
  • Inkl. 24-Karat Bitcoin-Sammlermünze
Jetzt ab 1 € testen

Bereits Plus+ Mitglied? Anmelden

Über 1,5 Millionen Leser vertrauen monatlich auf BTC-ECHO.
Diese und viele weitere Artikel liest Du mit BTC-ECHO Plus+
Ein physischer Bitcoin-Token wird vor einem digitalen Bildschirm gezeigt, der fluktuierende grüne und rote Bitcoin-Finanzcharts anzeigt.
Bitcoin aktuellWird 2025 das stärkste Bitcoin-Jahr der Geschichte?
Eine Tron (TRX) Kryptowährungsmünze auf einem Kerzenchart mit orangen und schwarzen Linien.
TRX-KursprognoseTron: Kann der TRX-Kurs auf ein neues Jahreshoch ansteigen?
Eine Nahaufnahme einer physischen Bitcoin-Münze mit dem Bitcoin-Symbol und kreislaufähnlichen Details, die die Kryptowährung auch auf einem Bärenmarkt repräsentieren.
Korrektur am Krypto-Markt rückt näherNach dem Bullenmarkt kommt der Bärenmarkt: So bereitet man sich vor
Ethereum (ETH) kaufen – Leitfaden & Anbieter 2025
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Ethereum (ETH) investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Kryptowährungen achten solltest.
Jetzt zum Ethereum (ETH) kaufen Leitfaden
Mehr zum Thema
Verwandte Themen
OKB
110.29 $
139.37%
Gate
18.79 $
14.25%
Curve DAO
1.05 $
13.87%
Pump.fun
0.004048 $
13.80%
Solana
198.09 $
12.81%
Binance Staked SOL
211.36 $
12.78%
Jito Staked SOL
242.14 $
12.72%
Cardano
0.867835 $
11.59%
Dogecoin
0.249180 $
11.49%
Litecoin
132.69 $
11.41%
Provenance Blockchain
0.029048 $
-1.96%
Sky
0.082520 $
-1.93%
Monero
254.98 $
-1.15%
Cronos
0.167680 $
-0.20%
USDT0
0.999882 $
-0.05%
Dai
0.999610 $
-0.03%
USDtb
0.999742 $
-0.01%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
1.00 $
0.00%
USDC
0.999800 $
0.00%
Tether
0.999954 $
0.01%
Alle Kurse
Das könnte dich auch interessieren