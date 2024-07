In diesem Artikel erfährst du: Welche Krypto-Innovationen unter der Oberfläche schlummern

Wie diese Projekte die Narrativen von morgen prägen

Wie man sich aktiv daran beteiligt

Der Altcoin-Sektor ist in den vergangenen Monaten Schauplatz überfarmter Airdrops und Memcoin-Zockerei geworden. Für viele Krypto-Trader schafft das die dringend benötigte Abwechslung vom ansonsten vor sich dahinschleichenden Markt. Unter der Oberfläche geschieht derweil, was eigentlich zu jederzeit passiert – egal ob Bullen- oder Bärenmarkt – es wird fleißig entwickelt und getüftelt. Schließlich lässt sich die Massenadoption des Sektors nicht in den On-Chain-Casinos herbei wetten. Zumindest nicht nachhaltig.

Ein Überblick, woran einige der fleißigsten Krypto-Devs still und heimlich arbeiten und wie Nutzer sich daran beteiligen können.

