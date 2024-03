Der Krypto-Markt birgt großes Überraschungspotential. Welche fünf Ereignisse beziehungsweise Szenarien noch gar nicht in den Kursen von Bitcoin und Co. eingepreist sind, die dieses Jahr Realität werden könnten.

5 bullishe Ereignisse, die noch nicht in den Krypto-Kursen eingepreist sind

In diesem Artikel erfährst du: Welche spezielle Krypto-Käuferschicht aus dem institutionellen Umfeld noch in diesem Jahr in den Markt eintreten könnte

Welche Innovation im ETF-Bereich eine neue Rallye auslösen könnte

Warum wir in diesem Zyklus mit einer neuen "Killer-App" rechnen können, die mit den ICOs aus dem Jahr 2017 vergleichbar ist

Das Jahr 2024 ist bereits grandios gestartet, der Bullrun bereits in vollem Gange. Bislang investieren aber vor allem diejenigen in den Kryptomarkt, die schon länger dabei sind. Erst langsam kommen neue Retailanleger und institutionelle Investoren in den Markt. Neben negativen Black-Swan-Events, die jederzeit passieren können, kann es hingegen zum genauen Gegenteil kommen: positive Events, mit denen der Markt noch gar nicht gerechnet hat. Nachfolgend daher fünf mögliche Szenarien beziehungsweise Ereignisse, deren Eintrittswahrscheinlichkeit im Jahr 2024 alles andere als unrealistisch ist.