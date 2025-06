Die Aktie von Circle ist noch nicht einmal eine Woche an der Börse und übertrifft alle Erwartungen. Das sind die Gründe.

400 Prozent Plus

Die Aktie von Circle kennt seit dem Börsengang des Stablecoin-Unternehmens nur eine Richtung: nach oben. Aktuell notiert sie bei 157 US-Dollar. An den Markt ging sie vor einer Woche mit rund 31 US-Dollar. Ein Anstieg von mehr als 400 Prozent. Alleine am heutigen Dienstag, den 17. Juni 2025, stieg sie nochmal um fast 6 Prozent.

Der Börsengang sprengte damit alle Erwartungen, auch von Circle selbst. Die Aktie war ursprünglich zu einem Preis von 24 bis 26 US-Dollar beworben worden, aber war schon vor Start deutlich überzeichnet. Die Nachfrage überstieg das Angebot um 25-Fache. Innerhalb des ersten Handelstages am vergangenen Donnerstag, den 12. Juni 2025, stieg sie bereits auf 81 US-Dollar, also um 180 Prozent. Zum aktuellen Kurs notiert Circle bei einer Marktkapitalisierung von 36 Milliarden US-Dollar.

Circle im Wettrennen der Stablecoins

Circle ist nach Tether der zweitgrößte Anbieter von Stablecoins und mit einer Gesamtumlaufmenge von 61 Milliarden US-Dollar auf Platz 7 der wertvollsten Kryptowährungen der Welt. Der Ansatz beider Anbieter unterscheidet sich grundlegend: Circle fokussiert sich auf Regulatorik und den westlichen Raum. Tether operiert eher in einer rechtlichen Grauzone und mit Fokus auf Schwellenländer.

In den letzten Monaten hat ein regelrechtes Wettrennen um den Markt der Stablecoins begonnen. PayPal launchte PYUSD bereits vor zwei Jahren und will diesen weiter im eigenen Ökosystem etablieren. Laut Gerüchten planen Walmart, Amazon und auch JPMorgan eigene Stablecoins. Die Bank of America arbeitet bereits offiziell daran. Der Zeitpunkt ist kein Zufall: Der US-Kongress diskutiert aktuell mit dem GENIUS-Act neue Stablecoin-Regeln, die den rechtlichen Rahmen für solche Produkte klären sollen.

Was Stablecoins so wertvoll macht

Stablecoins wie USDC (USD Coin) sind Kryptowährungen, deren Wert an eine stabile Fiatwährung gekoppelt ist, meist den US-Dollar. Für jeden ausgegebenen USDC-Token soll ein echter US-Dollar auf einem Bankkonto hinterlegt sein. Diese 1:1-Deckung sorgt dafür, dass der Preis von USDC möglichst konstant bei einem US-Dollar bleibt. Circle und andere Emittenten erzielen Einnahmen durch Zinsen auf Staatsanleihen, mit denen die hinterlegten Reserven angelegt werden.

Was sie wertvoll macht: Sie verbinden die Stabilität traditioneller Währungen mit den Vorteilen der Blockchain. Schnelle Transaktionen, globale Verfügbarkeit und einfache Integration in dezentrale Anwendungen. Besonders in volatilen Märkten bieten Stablecoins einen “digitalen sicheren Hafen”, ohne dass Nutzer Fiatgeld auf zentrale Banken zurückführen müssen. Für viele Beobachter gelten sie deshalb als einer der vielversprechendsten Anwendungsfälle der Branche.

Im Interview mit BTC-ECHO verriet Circle-CEO Jeremy Allaire kürzlich mehr über die Pläne seines Unternehmens und warum er glaubt, dass 2025 das Jahr der Massenadoption von Kryptowährungen sein wird. Auch andere Krypto-Unternehmen planen laut Gerüchten bald ihre Börsengänge, darunter Kraken und Bitpanda. Der extreme Erfolg von Circle dürfte für optimistische Erwartungen sorgen.