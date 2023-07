Seit Monaten tourt das Worldcoin-Projekt durch Großstädte wie Barcelona, New York oder Berlin. Im Schlepptau: schädelgroße, metallene Kugeln. Orbs, mit denen das Projekt weltweit Iris-Scans durchführt. Zwei Millionen Menschen haben ihre Augen laut Worldcoin, das von OpenAI CEO Sam Altman mitgegründet wurde, inzwischen ablichten lassen. Jede Woche kommen 40.000 dazu. Nach dem Erfolg von ChatGPT und dem damit ausgelösten Hype um KI-Technologien scheint das Interesse an dem Projekt zu wachsen. Und damit nicht nur Datenschutzbedenken.

Augen auf bei der Krypto-Wahl

Es dauert ungefähr eine Minute, danach ist man registriert, Teil des neuen Krypto-Movements Worldcoin. Wer tief in den dunklen Orb blickt, erstellt eine digitale Identität, die “World ID”. Der digitale Nachweis soll die Angabe sensibler Angaben ersetzen, etwa Telefonnummern. Die zugehörige App beinhaltet eine Wallet, über die in Zukunft mit der Kryptowährung “Worldcoin” bezahlt werden soll. Aktuell steckt das Projekt in der Beta-Phase.

Die Motive dahinter klingen zunächst edel. Ziel sei ein “menschlicheres Wirtschaftssystem”. Das Identitätsprotokoll “World ID” soll es “Menschen ermöglichen, ihre Einzigartigkeit und Menschlichkeit auf digitale Weise nachzuweisen”. Worldcoin verspricht finanzielle Inklusion, ein wenig Wohlstand für alle. Auch von einem bedingungslosen Grundeinkommen ist die Rede.

Ganz bedingungslos dann aber doch nicht. Ohne Iris-Scan keine World ID. Das Unternehmen verspricht höchste Datenschutzanforderungen. Die biometrischen Daten würden mithilfe der Verschlüsselungstechnik “Zero-Knowldege-Proofs” in einen kryptografischen Code, dem Iris Hash, umgewandelt. Rückwärts soll er sich keiner Person mehr zuordnen lassen. Private Daten würden nicht gespeichert, so Worldcoin.

Blindes Vertrauen

Von Anfang an wurde Kritik an dem Megaprojekt laut. Ob sich die personenbezogenen Daten schützen ließen, wie Worldcoin angibt, könne zum jetzigen Zeitpunkt nicht garantiert werden. Edward Snowden warnte: “Man speichert die Hashes, die von den Scans erzeugt werden – Hashes, die mit künftigen Scans übereinstimmen”. Und mahnt: “Katalogisieren Sie keine Augäpfel”.

Das MIT Technology Review warnte ebenfalls vor den nicht absehbaren Folgen einer massenhaften Datenerhebung: “Wir stellten fest, dass die Vertreter des Unternehmens irreführende Marketingpraktiken anwandten, mehr personenbezogene Daten sammelten, als sie zugaben, und es versäumten, eine sinnvolle informierte Zustimmung einzuholen”. Technische Angaben würden zudem bewusst verschwiegen.

Worldcoin-Drückerkolonnen

Bedenklich sei auch das Vorgehen von Worldcoin, für Iris-Scans zu werben. Angeworben wurde laut MIT Technology Review anfangs vor allem in Schwellenländern Afrikas. Die Menschen sollen mit Werbegeschenken und bis zu 25 Dollar Handgeld geködert worden sein – in Worldcoin, den es noch nicht gibt. Rekrutiert wird auf Provisionsbasis, ausgezahlt in Tether USDT.

“Das Erreichen von zwei Millionen World ID-Anmeldungen ist nicht nur ein Erfolg für die Worldcoin-Gemeinschaft, sondern auch ein bedeutender Meilenstein im Rahmen der weltweiten Bemühungen, digital überprüfbare Identitäten für alle zugänglich zu machen”, schreibt Worldcoin. Bei den Methoden muss man wohl ein Auge zudrücken.