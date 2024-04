Solanas erstes Launchpad: Ein Influencer Pump and Dump?

In diesem Artikel erfährst du: Was 1Intro ist

Warum das Projekt in der Kritik steht

Ob sich der Einstieg in den Public Sale lohnen kann

Ein neuer Stern geht auf im Solana-Space: 1Intro. Aktuell läuft ein Public Sale über die eigene Plattform. Das Projekt will das Launchpad des Ökosystems werden. Die Meinungen sind gemischt: Der Zuspruch ist mindestens ebenso hoch, wie die Kritik an dem Projekt. Der Vorwurf: 1Intro begünstige vor allem Influencer und Coin-Shiller. BTC-ECHO hat sich die Plattform genauer angeschaut. Was genau 1Intro eigentlich vorhat, wie der Public Sale gerade läuft, woher die Kritik kommt und ob sich ein Einstieg lohnt.

Was ist 1Intro?

