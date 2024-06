In diesem Video erklären wir dir, was eine Bitcoin Paper Wallet ist und wie du sie ganz einfach erstellst.

Was ist eine Paper Wallet und wie erstelle ich sie? Am Beispiel von Bitcoin klären wir euch auf und liefern euch direkt ein Tutorial zur Erstellung einer Bitcoin Paper Wallet.



Denn in der Welt der Kryptowährungen ist die sichere Aufbewahrung von entscheidender Bedeutung. Generell sollte man seine Assets nicht auf Krypto-Börsen liegen lassen. Für diejenigen, denen aber eine Hardware Wallet teuer ist oder die keinem weiteren Unternehmen vertrauen wollen, kann eine Paper Wallet eine kostengünstige Alternative sein.



Wir erklären euch in diesem Video, was es mit Paper Wallets auf sich hat, zeigen euch in einem Tutorial wie man sie erstellt und welche Vor- und Nachteile sie bieten.