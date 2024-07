In diesem Video haben wir eine der weltweit populärsten Krypto-Börsen für euch unter die Lupe genommen. Crypto.com ist eine im Jahr 2016 in Hongkong gegründete Krypto-Börse, die ihren Sitz mittlerweile in Singapur hat. Die Plattform verfügt über einen eigenen CRO-Token, mit dem es innerhalb des eigenen Ökosystems Vergünstigungen gibt. Außerdem bietet diese Krypto-Börse eine Kreditkarte an, bei deren Nutzung man für seine Ausgaben Rewards in CRO erhält.

Wir checken für euch das Angebot von Crypto.com, ihre wichtigsten Features, die Höhe der Gebühren und wie es um die Benutzerfreundlichkeit bestellt ist.