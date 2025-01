Venice.ai (VVV) ist der KI-Coin der Stunde – mit explosivem Launch und massivem Airdrop. Was ist dran am Hype?

KI und Krypto, das war lange vor allem: Hype. Mit Venice.ai könnte sich das nun schlagartig ändern. Die Plattform eines alten Krypto-OGs bietet eine KI an, die so mächtig ist wie ChatGPT, aber günstiger, sicherer, unzensiert und ohne Überwachung. So zumindest das Versprechen.

Der dazugehörige Token ging diese Woche zu einer Bewertung von hunderten Millionen US-Dollar an den Start – nur um dann brutal zu crashen. Kann Venice.ai wirklich ChatGPT Konkurrenz machen?

Wie groß ist das Zukunftspotenzial des VVV Tokens? Und wie könnt ihr den VVV Airdrop für euch claimen?

Diese Fragen klären wir im heutigen BTC-ECHO Recap Podcast: