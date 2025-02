NFTs, Memecoins & Co. kamen mit Knall – jetzt rückt ein neuer Trend in den Fokus: die Tokenisierung realer Vermögenswerte.

NFTs, Memecoins, Blockchain Gaming, decentralized Social Media oder zuletzt auch KI-Agenten: Sie alle betraten mit einem großen Knall die Krypto-Bühne, Kurse schossen in die Höhe und krachten danach oft wieder ins Bodenlose.

Ein Trendthema aktuell: Die Tokenisierung von realen Vermögenswerten wie Immobilien, Wertpapieren oder Rohstoffen.

Klingt furchtbar langweilig, könnte aber tatsächlich eine Revolution im Finanzsystem bedeuten. Nicht umsonst sind einige der größten Finanzverwalter der Welt aktuell besonders hinterher, das Thema zu pushen.

Wir schauen uns in diesem Video an, was Tokenisierung eigentlich ist, wofür es eingesetzt werden kann, welche Player im Markt mitmischen und wer vom Hype profitieren könnte: