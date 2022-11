War er im Mai noch selbst für den großen Krypto-Crash verantwortlich, durfte Do Kwon dem Geschehen gestern als Kommentator beiwohnen.

Do Kwon meldet sich inmitten des Krypto-Crashs zu Wort

Dass der gestrige Tag am Krypto-Markt alles andere als normal war, zeigte auch der überraschende Auftritt Do Kwons beim Podcast von Krypto-YouTuber Cobie. Der Kopf der kollabierten Terra-Blockchain meldete sich nach monatelanger Funkstille und inmitten des Abverkaufs zu Wort, um seine Sicht auf die Geschehnisse schildern.

Mit in der kuriosen Runde: Martin Shkreli, der ehemalige Pharmamanager und “meistgehasste Mann des Internets”. Dieser hatte während der Sitzung diverse Tipps für den derzeit von Interpol gesuchten Terra-Gründer parat. So konnte Shkreli Kwon mit den Worten “der Knast ist gar nicht so schlimm” vertrösten.

Do Kwons genauer Aufenthaltsort ist derzeit noch unklar. Berichten zufolge soll sich sein neuer Wohnsitz jedoch in Europa befinden.