Der Diffamierungsprozess zwischen Krypto-Influencer Hodlnaut und dem selbsternannten Bitcoin-Erfinder Craig Wright startete am Montag in Oslo.

Am Montag startete in Oslo der Prozess um die Diffamierungsklage des selbsternannten Bitcoin-Erfinders Craig Wright. Der australische Computerwissenschaftler beschuldigt den Influencer Magnus Granath, auf Twitter als Hodlnaut bekannt, der Verleumdung und Beleidigung. 2019 hatte Hodlnaut den Wissenschaftler in einer Serie von Tweets als einen Betrüger und Schwindler beschimpft, woraufhin dieser ihn verklagte.

Der Prozess soll nun klarstellen, ob unter anderem Hodlnauts Hashtag “#CraigWrightIsAFraud” als freie Meinungsäußerung zu betrachten ist oder ob er Wrights Reputation dadurch ernsthaft schädigte.

Craig Wright erlangte durch seine wiederholten Behauptungen, Bitcoin-Erfinder Satoshi Nakamoto zu sein, Aufsehen. Auch wenn es immer wieder stichhaltige Anhaltspunkte dagegen gab: Wright beharrt bis heute darauf und kämpft immer wieder auch gerichtlich gegen Menschen an, die ihm öffentlich widersprechen.