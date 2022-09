Ethereum Name Service

Nutzer der Browser-Erweiterung “Coinbase Wallet” können ab sofort einen ENS-Usernamen anstelle einer langen Krypto-Adresse verwenden. Dies gab Coinbase in einem Blogeintrag bekannt.

Um das zu ermöglichen, arbeitet Coinbase mit dem Ethereum Name Service (ENS) zusammen, der Organisation hinter den beliebten .eth-Kürzeln. An die Stelle von langen und einschüchternden Wallet-Adressen treten so deutlich intuitivere Usernamen (“name.cb.id“).

Laut Coinbase möchte man somit die Adaption eines “offenen Finanzsystems” weiter fördern und sicherstellen, dass “das Web 3.0 für jedermann intuitiv nutzbar” wird. Die Funktion ist daher für Nutzer der Browser-Erweiterung umsonst. Eine entsprechende Integration mit der Mobile Wallet soll bald folgen.