Der ICO-Hype 2017/2018 brachte Milliarden, endete jedoch in Betrug und Enttäuschung. Jetzt gibt es Anzeichen für ein Comeback.

Make ICOs Great Again

Der Initial Coin Offering (ICO)-Hype von 2017/2018 – damals finanzierte sich gefühlt jedes Krypto-Projekt über ein ICO. Ethereum, Polkadot, Filecoin und Tezos sind nur einige Beispiele. Innerhalb kürzester Zeit wurden Milliarden US-Dollar eingesammelt – ohne Banken, ohne Regulatoren und jeder konnte mitmachen. Doch dann platzte die Blase: Betrugsfälle, wertlose Token und enttäuschte Investoren. ICOs galten als gescheitert.

Nun gibt es Anzeichen für ein Comeback. Daniel Hoppmann schaut sich in diesem Video die Folgen des damaligen ICO-Hypes an und was für ein Comeback von Initial Coin Offerings spricht: