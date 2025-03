Die handelspolitischen Spannungen haben in den letzten Wochen deutlich zugenommen. Es vergeht kaum ein Tag, an dem US-Präsident Donald Trump seinen Handelspartnern nicht mit neuen Zöllen droht. Obwohl der allgemeine Konsens lautet, dass Zölle die Inflation befeuern, hat sich die Teuerung in den USA verlangsamt. Entsprechend konnte man gestern an den Finanz- und Kryptomärkten ein leichtes Durchatmen beobachten. War also alles nur Angstmacherei?

In diesem Video schauen wir uns die aktuellen Inflationsdaten genauer an und blicken auf die Auswirkungen von Donald Trumps Handelskrieg: