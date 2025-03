Die Strafzölle von US-Präsident Trump auf Importe aus Mexiko, Kanada und China treten in Kraft und sorgen erneut für Turbulenzen an den US-Aktienmärkten. Anleger fürchten nunmehr eine Rezession, der Dollar gerät ins Wanken. Dennoch setzt Bitcoin zu einer leichten Erholung an und auch andere Altcoins zeigen nach den Abverkäufen der letzten Tage wieder etwas Stärke. Könnte der kommende Krypto-Gipfel im Weißen Haus die Kurse beflügeln? Oder wird er doch zu einem weiteren “Sell-the-News-Event”?

Ein Blick auf die Makrolage, die Krypto-Politik in den USA und die nächsten Schritte für Bitcoin.