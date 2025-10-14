- 17,6 Prozent: So viel ist XRP innerhalb der letzten sieben Tage gefallen. Nach Dogecoin (DOGE) muss der Ripple-Coin damit die zweitgrößten Verluste innerhalb der Krypto-Top-10 einstecken. Im Moment des Schreibens steht XRP bei 2,46 US-Dollar.
- Neben den ohnehin massiven Abverkaufsbewegungen durch den Trump-induzierten Flash Crash vom vergangenen Freitag kamen dann auch noch unvorteilhafte Wal-Liquidierungen dazu. Ein einziger Ripple-Wal hatte 23,9 Millionen XRP im Wert von rund 63 Millionen US-Dollar auf Binance transferiert, dies hatte den Abverkauf abermals verstärkt.
- Neben den Liquidierungen am Spot-Markt erlebt auch der Derivate-Markt einen Reset. Das Open Interest ist laut Daten von Cryptoquant mit 1,3 Milliarden US-Dollar so niedrig wie zuletzt im April.
- Open Interest (OI) bezeichnet im Finanzwesen die Gesamtzahl offener (nicht geschlossener) Futures- oder Optionskontrakte zu einem bestimmten Zeitpunkt. Es zeigt also, wie viele Positionen am Markt noch „offen“ sind – also noch nicht durch ein Gegengeschäft geschlossen wurden.
- Der Rückgang des Open Interest deutet darauf hin, dass viele Marktteilnehmer ihre gehebelten Positionen geschlossen haben und Kapital aus dem Markt abgeflossen ist. Das spricht für eine Phase der Bereinigung, in der sich kurzfristige Spekulanten zurückziehen und der Markt möglicherweise den Boden für eine Stabilisierung oder eine neue Aufwärtsbewegung bereitet.
