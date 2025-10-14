App herunterladen
Zweistellige Korrektur XRP-Kurs im freien Fall – doch das Open Interest signalisiert Trendwende

Nach massiven Abverkäufen und Wal-Transfers verliert Ripple zweistellig – doch ein Blick auf das Open Interest zeigt: Die Marktbereinigung könnte Chancen bieten.

David Scheider
Teilen
XRP-Kurs2.46 $-4.55 %
Bitcoin kaufen
Nahaufnahme einer goldenen Ripple (XRP) Kryptowährungsmünze auf einem roten Finanzchart mit abwärts gerichteten Pfeilen, die die jüngste Verschiebung des XRP-Kurses und das Potenzial für eine Trendwende auf dem Markt hervorheben.
| Ripple bricht fast 20 Prozent ein – ist der Boden gefunden?
  • 17,6 Prozent: So viel ist XRP innerhalb der letzten sieben Tage gefallen. Nach Dogecoin (DOGE) muss der Ripple-Coin damit die zweitgrößten Verluste innerhalb der Krypto-Top-10 einstecken. Im Moment des Schreibens steht XRP bei 2,46 US-Dollar.
  • Neben den ohnehin massiven Abverkaufsbewegungen durch den Trump-induzierten Flash Crash vom vergangenen Freitag kamen dann auch noch unvorteilhafte Wal-Liquidierungen dazu. Ein einziger Ripple-Wal hatte 23,9 Millionen XRP im Wert von rund 63 Millionen US-Dollar auf Binance transferiert, dies hatte den Abverkauf abermals verstärkt.
  • Neben den Liquidierungen am Spot-Markt erlebt auch der Derivate-Markt einen Reset. Das Open Interest ist laut Daten von Cryptoquant mit 1,3 Milliarden US-Dollar so niedrig wie zuletzt im April.
  • Open Interest (OI) bezeichnet im Finanzwesen die Gesamtzahl offener (nicht geschlossener) Futures- oder Optionskontrakte zu einem bestimmten Zeitpunkt. Es zeigt also, wie viele Positionen am Markt noch „offen“ sind – also noch nicht durch ein Gegengeschäft geschlossen wurden.
  • Der Rückgang des Open Interest deutet darauf hin, dass viele Marktteilnehmer ihre gehebelten Positionen geschlossen haben und Kapital aus dem Markt abgeflossen ist. Das spricht für eine Phase der Bereinigung, in der sich kurzfristige Spekulanten zurückziehen und der Markt möglicherweise den Boden für eine Stabilisierung oder eine neue Aufwärtsbewegung bereitet.
  • Verfolge XRP in Echtzeit und sichere dir einen einfachen Zugang zu Krypto, Aktien und ETFs – alles auf einer Plattform. Mit Bitpanda investierst du flexibel, sicher und transparent – bereits ab einem Euro.
Empfohlenes Video
Nach dem Crash: Wer kauft jetzt Bitcoin?

Quelle

    Ripple (XRP) kaufen – Leitfaden & Anbieter 2025
    In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Ripple (XRP) investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Kryptowährungen achten solltest.
    Jetzt zum Ripple (XRP) kaufen Leitfaden

    Affiliate-Links
    In diesem Beitrag befinden sich Affiliate-Links, die uns dabei helfen, unsere journalistischen Inhalte auch weiterhin kostenfrei anzubieten. Tätigst du über einen dieser Links einen Kauf, erhält BTC-ECHO eine Provision. Redaktionelle Entscheidungen werden davon nicht beeinflusst.
