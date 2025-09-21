- “XRP zeigt ein starkes Kaufsignal”, das schreibt der auf X bekannte Analyst Ali Martinez in einem Post.
- Grundlage seiner Empfehlung, der sogenannte TD Sequential. Dieser Indikator misst Erschöpfungstendenzen in Kursbewegungen. Martinez zufolge habe XRP zuletzt ein Muster gebildet, das in der Vergangenheit häufig auf eine Trendwende hingedeutet hat.
- Die Kryptowährung von Ripple war in den vergangenen Tagen deutlich unter Druck geraten. Nach einem Wochenhoch von 3,20 US-Dollar fiel der Kurs wieder knapp unter die Marke von 3 US-Dollar. Laut Martinez könnte dies jedoch eine klassische „Buy the Dip“-Gelegenheit sein
- Andere Analysten stützen diese Einschätzung teilweise. Der Trader ERGAG CRYPTO betonte, dass XRP „startklar für einen Ausbruch“ sei, solange der Kurs nicht unter 3 US-Dollar auf Tages- oder Drei-Tages-Basis schließt. Sollte dies dennoch passieren, drohe ein Rückgang in Richtung 2,90 US-Dollar.
- Zum Zeitpunkt des Schreibens handelt XRP bei 2,97 US-Dollar – ein leichter Kursrückgang von 0,3 Prozent im Vergleich zum Vortag.
- Hoffnungen, die den Kurs wieder in Richtung des Allzeithochs bei 3,84 US-Dollar befördern könnten, stecken Anleger in den Launch verschiedener Ripple ETFs an der Wall Street. Ein erster Indexfonds sprengte dabei bereits Rekorde.
- Das Interesse an einem Ripple ETF ist auf Anbieterseite entsprechend hoch. Aktuell warten rund 20 weitere ETFs noch auf die Genehmigung. Allerdings fehlen hier große Namen wie Fidelity oder BlackRock.
- Abseits der Charttechnik wächst das Netzwerk hinter XRP weiter. Daten von XRPScan zeigen, dass die Zahl der aktiven Accounts im XRP Ledger mittlerweile die Marke von sieben Millionen überschritten hat. Jeder dieser Accounts hält mindestens eine Einheit XRP. Beobachter werten dies als Hinweis auf eine steigende Nutzung und wachsende Adoption.
