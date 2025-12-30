- Spot XRP ETFs in den Vereinigten Staaten zogen auch im Dezember weiterhin Kapital an und verlängerten trotz unruhiger Marktbedingungen ihre Zuflussserie auf 29 Tage in Folge.
- Laut Daten von SoSoValue verzeichneten Spot XRP ETFs am Montag Nettozuflüsse in Höhe von 8,44 Millionen US-Dollar, wodurch sich die kumulierten Zuflüsse seit ihrer Auflegung auf 1,15 Milliarden US-Dollar beliefen. Das Gesamtnettovermögen liegt damit nun bei etwa 1,24 Milliarden US-Dollar.
- Während BlackRocks Bitcoin ETF IBIT mit 71 Tagen den Allzeit-Rekord für einen einzelnen Krypto-Fonds hält, liegt der Rekord der Zuflussserie über alle BTC ETFs gesehen bei lediglich 19 Tagen. Bei den Solana ETFs liegt der Rekord bei 21 Handelstagen. Diese Marken haben die Fonds des Ripple Coins mit nun 29 Tagen bereits längst übertroffen.
- “Die Zuflüsse in XRP sind eine Folge der regulatorischen Klarheit und der stetigen Akkumulation in einem weniger überlaufenen Handel als BTC/ETH”, erklärte Vincent Liu, Chief Investment Officer bei Kronos Research. Er fügte hinzu, dass der Anwendungsfall von XRP für grenzüberschreitende Abrechnungen “ein differenziertes Engagement bietet, das weiterhin Kapital mit längerem Horizont anzieht”.
- Während die Zuflüsse in XRP ETFs gegenüber den überdurchschnittlichen Zuwächsen Anfang Dezember, als die täglichen Zuwächse zwischen 30 und über 40 Millionen US-Dollar lagen, nachließen, verzeichneten die Fonds bis zur letzten Woche des Monats weiterhin konstante Zugewinne. Insgesamt haben XRP-Fonds in diesem Monat 478 Millionen US-Dollar angezogen.
- Spot Bitcoin ETFs verloren im Dezember dagegen mehr als 1,1 Milliarden US-Dollar. Spot ETH ETFs erging es ähnlich: Sie verzeichneten Nettoabflüsse in Höhe von rund 612 Millionen US-Dollar. Die Solana-Fonds performten dagegen stark und sammelten mehr als 160 Millionen US-Dollar ein.
