So tief kann XRP fallen 

“XRP ist im Bärenmarkt”: Droht jetzt der Crash bei Ripple?

Ripple XRP News: XRP hat seit dem Allzeithoch im Juli 2025 fast 50 Prozent verloren. Doch der große Crash könnte noch bevorstehen.

David Scheider
XRP-Kurs1.90 $-0.87 %
Eine XRP Münze auf rotem Hintergrund

Beitragsbild: Shutterstock

 | XRP ist im Krisenmodus
  • Seit Juli 2025 befindet sich Ripple (XRP) im Bärenmarkt. Der Token von Ripple hat seit dem Allzeithoch am 18. Juli 2025 48 Prozent abgewertet und notiert zum Zeitpunkt des Schreibens nur noch bei 1,89 US-Dollar.
  • Jetzt geht ein Analyst davon aus, dass das Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht ist. Auf Tradingview schreibt der Trader: “XRP befindet sich seit seinem Allzeithoch am 18. Juli 2025 in einem Bärenzyklus. Technisch gesehen war der gesamte Bärenzyklus bisher ein Abwärtskanal, der zusammen mit den meisten High-Cap-Aktien in den letzten 30 Tagen den 1W MA100 (rote Trendlinie) als Unterstützung getestet hat.”
Quellen

