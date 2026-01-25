“XRP ist im Bärenmarkt”: Droht jetzt der Crash bei Ripple?

- Seit Juli 2025 befindet sich Ripple (XRP) im Bärenmarkt. Der Token von Ripple hat seit dem Allzeithoch am 18. Juli 2025 48 Prozent abgewertet und notiert zum Zeitpunkt des Schreibens nur noch bei 1,89 US-Dollar.
- Jetzt geht ein Analyst davon aus, dass das Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht ist. Auf Tradingview schreibt der Trader: “XRP befindet sich seit seinem Allzeithoch am 18. Juli 2025 in einem Bärenzyklus. Technisch gesehen war der gesamte Bärenzyklus bisher ein Abwärtskanal, der zusammen mit den meisten High-Cap-Aktien in den letzten 30 Tagen den 1W MA100 (rote Trendlinie) als Unterstützung getestet hat.”
- Der Analyst geht davon aus, dass XRP in der nächsten Zeit bis auf 1,45 US-Dollar fallen könnte. Das entspräche einem Abschwung von weiteren 23 Prozent.
- Anders als der anonyme Analyst ist der Ripple-CEO Brad Garlinghouse bullish. Er hält ein neues Allzeithoch in diesem Jahr für realistisch.
- In diesem Fall stellt das aktuelle Kursniveau ein attraktives Einstiegslevel dar. XRP kannst du beispielsweise auf Coinbase handeln. Dort erhältst du einen Neukundenbonus in Höhe von 30 Euro, wenn du Kryptowährungen im Wert von 30 Euro oder mehr handelst.
