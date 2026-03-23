Die dezentrale Krypto-Plattform Hyperliquid glänzt derzeit mit hohen Handelsvolumina. Wie zwei Rohstoffe nun XRP und anderen digitalen Assets die Show stehlen.

XRP als Verlierer: Auf diese Assets setzen die Profis im März 2026

XRP als Verlierer: Auf diese Assets setzen die Profis im März 2026

Auf der dezentralen Börse Hyperliquid verschieben sich die Kräfteverhältnisse im Derivatehandel spürbar. Kryptowährungen wie XRP und Solana zählen zwar weiterhin zu den größten Assets am Markt, aber bei den Perpetual Futures dominieren inzwischen klassische Rohstoffe. Öl-Kontrakte auf WTI und Brent erleben einen regelrechten Boom und kommen zusammen auf über 500 Millionen US-Dollar Handelsvolumen innerhalb von 24 Stunden, Silber allein auf mehr als 400 Millionen. Dagegen erreicht der XRP-Kurs im selben Zeitraum lediglich rund 31 Millionen.

Öl-Perpetuals sind derzeit besonders beliebt I Quelle: 21shares

Die Entwicklung steht im Kontext der anhaltenden Turbulenzen am Rohstoffmarkt. Der Krieg im Iran sorgt für massive Verwerfungen bei der globalen Ölversorgung, vor allem durch die angespannte Lage rund um die abgeriegelte Straße von Hormus. Die Preise für Rohöl sind in diesem Monat daher bereits um mehr als 45 Prozent gestiegen und notieren nun wieder über der Marke von 100 US-Dollar. Diese hohe Volatilität zieht auch Trader an und verlagert das Geschehen zunehmend auf Plattformen wie Hyperliquid.

Sind Perpetuals der nächste Krypto-Billionenmarkt?

Sogenannte Perpetual Futures gehören schon seit Jahren zu den wichtigsten Instrumenten im Krypto-Trading und gewinnen nun auch darüber hinaus an Bedeutung. Im Gegensatz zu klassischen Futures haben sie kein festes Ablaufdatum und erlauben es dadurch, dauerhaft auf bestimmte Kursentwicklungen zu setzen.

Was sie für viele Marktteilnehmer attraktiv macht, ist ihre vergleichsweise einfache Struktur, zumal klassische Börsen starre Öffnungszeiten haben und oft höhere Gebühren aufweisen. Dass im März 2026 vermehrt Rohstoffe und Aktien in großem Stil über solche Produkte gehandelt werden, deutet auf einen tiefgreifenden Wandel hin, der über einen kurzfristigen Hype hinausgeht.

Für den Ripple-Coin XRP steht derweil die institutionelle Nachfrage im Vordergrund. Laut Franklin Templeton, selbst XRP-ETF-Emittent, entsteht echtes Interesse erst dann, wenn Unternehmen die zugrunde liegende Technologie aktiv in ihre Geschäftsprozesse integrieren. Entscheidend sei, dass das Netzwerk reale Anwendungsfälle bedient und Effizienzgewinne ermöglicht. Sobald Firmen XRP tatsächlich nutzen, um Daten abzubilden oder Prozesse zu optimieren, dürfte das Investoreninteresse wieder deutlich zunehmen.

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