| Bitcoin könnte über die Weihnachtstage steigen

- Am Kryptomarkt zeichnet sich immer noch keine Trendwende ab. Die Gesamtmarktkapitalisierung aller Kryptowährungen ist mit 3,047 Billionen US-Dollar zwar leicht positiv. Die Gewinne sind aber nicht signifikant genug, um von einem Sentiment Change zu sprechen.
- Bitcoin notiert bei 87.719 US-Dollar und liegt damit 1,0 Prozent über dem Vortagsniveau, Ethereum (ETH) notiert bei 2.939 unverändert zum Vortag. Auch bei den anderen Altcoins sind keine nennenswerten Kurssprünge zu erkennen.
- Über die Weihnachtstage ist indessen mit einer erhöhten Volatilität zu rechnen, da die Liquidität aufgrund der Feiertage tendenziell dünner ist. Hier können also einzelne Orders größere Bewegungen auslösen.
- Auf makroökonomischer Ebene sorgen unterdessen robuste US-Arbeitsmarktdaten für Rückenwind an den traditionellen Finanzmärkten, wobei Aktien neue Allzeithochs markieren. Die besser als erwarteten Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe stärken die Erwartung, dass die US-Wirtschaft trotz hoher Zinsen stabil bleibt.
- Gleichzeitig richten Investoren ihren Blick bereits auf 2026 und mögliche Zinssenkungen der US-Notenbank, was mittelfristig auch Risikoassets wie Kryptowährungen begünstigen könnte. Kurzfristig bleibt der Kryptomarkt jedoch von Zurückhaltung geprägt, da klare geldpolitische Impulse bislang fehlen.
