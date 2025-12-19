App herunterladen
Jetzt scannen
Advertising
BTC-ECHO
20€ in BTC Startbonus
Handle Coins sicher "Made in Germany"
3.05 T $
Bitcoin-Kurs87,811.00 $1.18%
Ethereum-Kurs2,951.87 $4.16%
XRP-Kurs1.86 $1.13%
BNB-Kurs845.04 $1.41%
Solana-Kurs124.22 $1.04%
TRON-Kurs0.279554 $0.85%
Dogecoin-Kurs0.127709 $2.36%
Cardano-Kurs0.365577 $0.85%
Zcash-Kurs409.36 $3.60%
Hyperliquid-Kurs23.76 $-1.74%
Chainlink-Kurs12.37 $1.64%
Neue Personalien in der US-Finanzaufsicht 

US-Senat bestätigt Krypto-freundliche Führung für CFTC und FDIC

Der US-Senat hat Mike Selig und Travis Hill an die Spitze von CFTC und FDIC berufen. Beide gelten als Krypto-offen und prägen künftig zentrale Bereiche der Finanzaufsicht.

Moritz Draht
Teilen
Bitcoin-Kurs87,811.00 $1.18 %
Bitcoin kaufen
Das US-Kapitol in Washington

Beitragsbild: picture alliance

 | Die USA besetzen zentrale Aufsichtsbehörden neu
  • Der US-Senat hat am Donnerstag die Nominierungen von Mike Selig als neuen Vorsitzenden der Commodity Futures Trading Commission (CFTC) und Travis Hill als Vorsitzenden der Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) bestätigt. Beide Ernennungen waren Teil eines umfangreichen Personalpakets mit knapp 100 Nominierungen aus der Trump-Administration, das mit 53 zu 43 Stimmen verabschiedet wurde. Selig verfügt über berufliche Erfahrung bei der CFTC und der Securities and Exchange Commission und kündigte bei seiner Nominierung im Oktober an, digitale Vermögenswerte verstärkt auf die Agenda der Behörde zu setzen. Er folgt auf die Interimschefin Caroline Pham, die ihren Rückzug bereits angekündigt hatte.
  • Auch Travis Hill, der die FDIC bislang kommissarisch leitete, hatte sich in der Vergangenheit offen gegenüber Krypto-Unternehmen gezeigt. In Anhörungen vor dem Kongress äußerte er Kritik an Fällen mutmaßlicher Kontokündigungen bei Firmen mit Krypto-Bezug. Unter seiner Führung dürfte die FDIC künftig eine wesentliche Rolle bei der Beaufsichtigung von Stablecoin-Emittenten und deren Einbindung in das traditionelle Bankensystem spielen.
  • Für die CFTC zeichnet sich derweil eine mögliche Ausweitung der Zuständigkeiten ab. Ein parteiübergreifender Gesetzentwurf aus dem November sieht vor, der Behörde stärker definierte Aufsichtsrechte für den Handel mit Krypto-Assets zu übertragen. Selig bleibt bis April 2029 im Amt, Hill bis 2030. Aktuell wird die CFTC nach mehreren Rücktritten ausschließlich von Selig geführt, bis weitere Kommissare ernannt werden.
  • Aus der Branche kamen überwiegend positive Reaktionen. Faryar Shirzad, Policy-Chef von Coinbase, erklärte auf X, Seligs Erfahrung als Regulator und seine Expertise im Kryptobereich könnten zu „Fairness und Klarheit“ im US-Krypto-Markt beitragen. Die Ernennungen gelten als Signal dafür, dass Krypto-Themen in den kommenden Jahren regulatorisch stärker strukturiert werden dürften.
Empfohlenes Video
Bitcoin & Altcoins: Kippen die Märkte vor Weihnachten?
Kryptowährungen kaufen – Leitfaden & Anbieter 2025
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Kryptowährungen investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Coins und Token achten solltest.
Jetzt zum Kryptowährungen kaufen Leitfaden

Diese und viele weitere Artikel liest Du mit BTC-ECHO Plus+
Sitzung des Bundesrates
Krypto in DACHNeue Meldepflichten, alte Steuern? Das steckt in dem Kryptotransparenzgesetz
Mehrere physische Bitcoin-Münzen werden vor einem digitalen Bildschirm angezeigt, der ein schwankendes Bitcoin-Kursdiagramm mit roten und grünen Kerzen zeigt.
KursanalyseBitcoin-Kurs: Warum die Hängepartie kein Ende nimmt
Zu sehen ist das Logo von Micron auf einem Smartphone
Halbleiter, Zyklen, digitale AssetsKI treibt Micron und warum Speicherchips auch für Bitcoin und Krypto entscheidend werden
Bitcoin Cash
586.64 $
10.53%
LEO Token
7.24 $
10.13%
Provenance Blockchain
0.030926 $
10.06%
Canton
0.079451 $
5.55%
World Liberty Financial
0.131179 $
5.41%
Uniswap
5.14 $
4.42%
Binance-Peg WETH
2,952.92 $
4.25%
Kelp DAO Restaked ETH
3,129.08 $
4.21%
Ethereum
2,951.87 $
4.16%
Liquid Staked ETH
3,155.33 $
4.14%
MemeCore
1.53 $
-10.61%
Pump.fun
0.001941 $
-4.21%
Mantle
1.16 $
-3.68%
Hyperliquid
23.76 $
-1.74%
Shiba Inu
0.000007 $
-1.66%
Toncoin
1.45 $
-1.00%
Aster
0.688418 $
-0.95%
POL (ex-MATIC)
0.105902 $
-0.70%
sUSDS
1.07 $
-0.58%
Internet Computer
2.86 $
-0.45%
Alle Kurse
Das könnte dich auch interessieren