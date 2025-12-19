US-Senat bestätigt Krypto-freundliche Führung für CFTC und FDIC

- Der US-Senat hat am Donnerstag die Nominierungen von Mike Selig als neuen Vorsitzenden der Commodity Futures Trading Commission (CFTC) und Travis Hill als Vorsitzenden der Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) bestätigt. Beide Ernennungen waren Teil eines umfangreichen Personalpakets mit knapp 100 Nominierungen aus der Trump-Administration, das mit 53 zu 43 Stimmen verabschiedet wurde. Selig verfügt über berufliche Erfahrung bei der CFTC und der Securities and Exchange Commission und kündigte bei seiner Nominierung im Oktober an, digitale Vermögenswerte verstärkt auf die Agenda der Behörde zu setzen. Er folgt auf die Interimschefin Caroline Pham, die ihren Rückzug bereits angekündigt hatte.
- Auch Travis Hill, der die FDIC bislang kommissarisch leitete, hatte sich in der Vergangenheit offen gegenüber Krypto-Unternehmen gezeigt. In Anhörungen vor dem Kongress äußerte er Kritik an Fällen mutmaßlicher Kontokündigungen bei Firmen mit Krypto-Bezug. Unter seiner Führung dürfte die FDIC künftig eine wesentliche Rolle bei der Beaufsichtigung von Stablecoin-Emittenten und deren Einbindung in das traditionelle Bankensystem spielen.
- Für die CFTC zeichnet sich derweil eine mögliche Ausweitung der Zuständigkeiten ab. Ein parteiübergreifender Gesetzentwurf aus dem November sieht vor, der Behörde stärker definierte Aufsichtsrechte für den Handel mit Krypto-Assets zu übertragen. Selig bleibt bis April 2029 im Amt, Hill bis 2030. Aktuell wird die CFTC nach mehreren Rücktritten ausschließlich von Selig geführt, bis weitere Kommissare ernannt werden.
- Aus der Branche kamen überwiegend positive Reaktionen. Faryar Shirzad, Policy-Chef von Coinbase, erklärte auf X, Seligs Erfahrung als Regulator und seine Expertise im Kryptobereich könnten zu „Fairness und Klarheit“ im US-Krypto-Markt beitragen. Die Ernennungen gelten als Signal dafür, dass Krypto-Themen in den kommenden Jahren regulatorisch stärker strukturiert werden dürften.
