KI-Agenten sollen künftig selbstständig zahlen. Stripe testet dafür nun Blockchain-Transaktionen über das Base-Netzwerk.

Zahlungsanbieter Stripe hat eine neue Vorschau-Funktion für sogenannte Machine Payments vorgestellt. Künftig können KI-Agenten Dienstleistungen direkt und autonom mit dem Stablecoin USDC bezahlen. Die Zahlungen laufen über das Ethereum-Layer-2-Netzwerk Base. Das teilte Jeff Weinstein, Product Lead bei Stripe, auf der Plattform X mit.

Autonomous agents are an entirely new category of users to build for, and, increasingly, to sell to.



Today, we’re launching (a preview) of machine payments on @stripe—a way for developers to directly charge agents, with a few lines of code. 🤖💸



$ Let’s start tinkering… ⤵️ — Jeff Weinstein (@jeff_weinstein) February 10, 2026

Unternehmen können damit automatisierte Programme, etwa für die Nutzung von Schnittstellen oder digitalen Diensten, abrechnen. Die Transaktion wird über das Base-Netzwerk mit USDC abgewickelt. Die technische Grundlage ist das sogenannte x402-Protokoll, ein offener Zahlungsstandard von Coinbase. Es ermöglicht, Zahlungen direkt mit einer Online-Anfrage zu verknüpfen. “Weitere Protokolle, Zahlungsmethoden, Währungen und Chains werden folgen”, so Weinstein.

Wie Bloomberg am Dienstag berichtete, bereitet Stripe zudem ein Aktienrückkaufangebot vor. Dieses würde das Unternehmen mit 140 Milliarden US-Dollar bewerten – ein Anstieg von 31 Prozent gegenüber der Bewertung von 107 Milliarden US-Dollar im Vorjahr. Im Jahr 2023 hatte Stripe in einer Finanzierungsrunde 6,5 Milliarden US-Dollar eingesammelt.

Parallel kündigte auch CoinGecko die Einführung von x402-Zahlungen an. Der Krypto-Datenanbieter verlangt künftig 0,01 US-Dollar in USDC pro Datenabfrage. Ein Nutzerkonto ist dafür nicht erforderlich.

“Da KI-Agenten zunehmend zu primären API-Nutzern werden, geraten traditionelle Monetarisierungsmodelle an ihre Grenzen”, so CoinGecko in einer Mitteilung. “Für Agenten-Workflows muss der Datenzugang on demand, maschinennativ und nutzungsbasiert erfolgen – statt durch Modelle eingeschränkt zu sein, die für menschliche Nutzer konzipiert wurden”.

