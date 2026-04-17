Nach zuletzt ruhigen Wochen zeigt Bitcoin wieder Stärke. Die Strategy Aktie reagiert mit einem deutlichen Kurssprung.

Strategy profitiert von Bitcoin-Anstieg und legt deutlich im Kurs zu

Strategy profitiert von Bitcoin-Anstieg und legt deutlich im Kurs zu

Der Bitcoin-Kurs meldet sich zurück. Nach monatelanger Seitwärtsphase steigt die Kryptowährung wieder deutlich an und klettert auf über 78.000 US-Dollar. Auf Tagessicht entspricht das einem Plus von 3,58 Prozent und markiert den höchsten Stand seit Monaten.

Auslöser für die Bewegung ist eine geopolitische Entspannung. Die Straße von Hormus, eine der wichtigsten Routen für den globalen Ölhandel, wird laut aktuellen Entwicklungen wieder geöffnet. Der Konflikt rund um den Iran hatte zuvor für erhebliche Unsicherheit gesorgt und die Märkte belastet. Entsprechend stark fällt nun die Gegenbewegung aus.

Bitcoin zieht Märkte und Strategy mit nach oben

Mit dem Kursanstieg von Bitcoin profitieren auch börsennotierte Unternehmen mit hoher BTC-Exposure. Besonders Strategy (ehemals MicroStrategy) rückt dabei erneut in den Mittelpunkt. Das Unternehmen gilt als größter börsennotierter Bitcoin-Halter weltweit und baut seine Position seit Monaten konsequent aus.

Trotz Kursanstieg bleibt die Strategy Aktie klar unter ihrem Allzeithoch / Quelle: TradingView

Die Aktie notiert aktuell bei rund 169 US-Dollar und liegt damit seit Jahresbeginn 6,92 Prozent im Plus. Auf Tagessicht fällt der Anstieg noch deutlicher aus, mit einem Zuwachs von rund 9,68 Prozent. Die Entwicklung zeigt, wie stark die Aktie an die Performance von Bitcoin gekoppelt bleibt.

Michael Saylor hat seine Strategie in den vergangenen Monaten unbeirrt fortgesetzt und regelmäßig Bitcoin nachgekauft. Inzwischen hält das Unternehmen mehr als 780.000 Bitcoin. Mit einem durchschnittlichen Einstiegspreis von 75.577 US-Dollar pro Coin befindet sich die Bitcoin Treasury mit seinen Beständen damit wieder im Plus.

Du möchtest in Bitcoin investieren und die aktuellen Kurse nutzen? Bei Coinbase erhältst du derzeit 30 Euro in Bitcoin gutgeschrieben, wenn du mindestens den gleichen Betrag investierst.

Die aktuelle Kursbewegung verdeutlicht einmal mehr, wie eng geopolitische Entwicklungen und die Dynamik an den Krypto-Märkten miteinander verknüpft sind. Sollte sich die Lage im Nahen Osten weiter stabilisieren, könnte sich der positive Trend fortsetzen.

Empfohlenes Video KI außer Kontrolle – Gefahr für Krypto?